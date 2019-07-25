В четверг, 25 июля, житель Пензы обратил внимание на «ноу-хау» в автобусе № 82с. Там необычным способом «облагородили» салон.
Судя по сделанной мужчиной фотографии, к сиденьям с облупившейся обшивкой скотчем приклеили бумажные листы.
«Проезд в транспорте подорожал, и сразу в автобусах отремонтировали покрытия сидений. Хорошо, что не стали откладывать на потом, а сделали сразу», - написал мужчина с иронией.
Он уточнил, что сел в общественный транспорт на остановке рядом с железнодорожной станцией в дальнем Арбекове и доехал в «комфортных» условиях до «Салона быта».
«Нанотехнологии в действии», - прокомментировал один из пользователей пост пассажира.