25.07.2019 | 14:49

В четверг, 25 июля, житель Пензы обратил внимание на «ноу-хау» в автобусе № 82с. Там необычным способом «облагородили» салон.

Судя по сделанной мужчиной фотографии, к сиденьям с облупившейся обшивкой скотчем приклеили бумажные листы.

«Проезд в транспорте подорожал, и сразу в автобусах отремонтировали покрытия сидений. Хорошо, что не стали откладывать на потом, а сделали сразу», - написал мужчина с иронией.

Он уточнил, что сел в общественный транспорт на остановке рядом с железнодорожной станцией в дальнем Арбекове и доехал в «комфортных» условиях до «Салона быта».

«Нанотехнологии в действии», - прокомментировал один из пользователей пост пассажира.