В соцсетях распространяют дипфейк-видео о пензенском губернаторе

25.02.2025 | 17:12

Во вторник, 25 февраля, в социальных сетях и Telegram начали распространять фейковый ролик под названием «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко хотел убить губернатора Саратовской области Романа Бусаргина».

Дипфейк-видео имитирует сюжет ГТРК «Саратов». «Ведущий» рассказывает, что покушение на Бусаргина, предотвращенное ФСБ, должен был совершить террорист, который передвигался на автомобиле, принадлежащем окружению главы Пензенской области.

Олег Мельниченко прокомментировал фейк на своих страницах в соцсетях.

«Украинская хунта, впавшая в агонию на фоне последних мировых новостей, лишилась ума окончательно. Начались совершенно безумные информационные вбросы, затрагивающие глав российских регионов. По социальным сетям распространяются видеоролики с фейковыми «новостями» о якобы совершенных убийствах губернаторов Смоленской, Архангельской, Вологодской областей.

В отношении меня эти деятели проявили особый «креатив». Сваяли «телесюжет», подделывающий репортажи государственного телеканала, о моей якобы причастности к покушению на друга и коллегу, губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина», - написал Олег Мельниченко.

Глава региона добавил, что над подобными попытками сеять панику в российских регионах остается только от души посмеяться.