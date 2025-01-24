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Политика

У пензенского губернатора появился советник по вопросам СВО

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У губернатора Пензенской области Олега Мельниченко появился советник по вопросам безопасности и специальной военной операции. Им стал Дмитрий Федотов.

Глава региона представил Дмитрия Александровича на заседании оперштаба в пятницу, 24 января.

«Родился он в 1969 году в Пензе, окончил ПГПУ, служил в Советской армии, потом долгое время служил в органах МВД, поэтому прошу любить и жаловать», - обратился Мельниченко к собравшимся.

Он подчеркнул, что с учетом опыта специфика задач советнику ясна и понятна.

«Жду от Дмитрия Александровича эффективной и плодотворной работы», - отметил губернатор.

Он поручил первому зампреду правительства Владимиру Щекину, курирующему работу министерства региональной безопасности, организовать взаимодействие с советником.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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