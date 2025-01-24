Конкурс на должность главы Пензы может не состояться

24.01.2025 | 16:14

По состоянию на 15:30 пятницы, 24 января, Олег Денисов по-прежнему оставался единственным претендентом на пост главы Пензы.

Должность стала вакантной после того, как в октябре Александр Басенко по собственному желанию досрочно сложил полномочия.

Сейчас Олег Денисов исполняет полномочия главы города временно, но в его планы входит стать градоначальником на постоянной основе. Поэтому 27 декабря он представил пакет документов в конкурсную комиссию по отбору кандидатур.

Кроме Денисова, больше никто не изъявил желания занять пост, хотя прием заявок стартовал месяц назад, 24 декабря, а 27 января уже завершится.

Конкурсная процедура назначена на 30-е число. Однако есть вероятность, что она не состоится.

«Один человек не может участвовать в конкурсе. Претендентов должно быть как минимум двое», - пояснила сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник отдела муниципальной службы и кадров мэрии Наталья Ипатова, входящая в конкурсную комиссию.

Так, в январе 2023 года вместе с Александром Басенко документы подали Андрей Жданников и Артем Садовов.

В 2021-м, помимо Александра Басенко, избиравшегося на пост главы администрации города Пензы, к конкурсу были допущены Андрей Шулькин и Людмила Коломыцева.

А в 2019-м желающих занять кресло мэра было пятеро: Андрей Лузгин, Иван Кирюхин, Денис Леонтьев, Георгий Камнев и Юрий Вобликов. Последний сошел с дистанции - комиссия отказала ему в участии в конкурсе. В итоге победу одержал Андрей Лузгин.