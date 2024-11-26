В регионе утвердили доплаты депутатам и муниципальным служащим

26.11.2024 | 20:17

В Пензенской области утвердили нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, работающих на постоянной основе в органах местного самоуправления, и муниципальных служащих.

Соответствующее постановление 25 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Так, депутатам ежемесячно положены следующие доплаты к базовому окладу:

- за профессиональный уровень (4 должностных оклада);

- за выслугу лет (3 оклада);

- за особые условия (28 окладов);

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (6 окладов);

- денежное поощрение (16 окладов).

Для муниципальных служащих ежемесячные надбавки такие:

- за классный чин (4 оклада);

- за выслугу лет (3 оклада);

- за особые условия муниципальной службы (главам администраций поселений, назначаемым по контракту, - 17,76 должностного оклада, остальным служащим - 14 окладов);

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (1,5 оклада);

- денежное поощрение (16 окладов).

Кроме того, предусмотрены премия в размере 2 должностных окладов; единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - также 2 оклада; материальная помощь - 2 оклада.

Постановление вступило в силу со дня опубликования.