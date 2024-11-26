В регионе утвердили доплаты депутатам и муниципальным служащим

В Пензенской области утвердили нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, работающих на постоянной основе в органах местного самоуправления, и муниципальных служащих.
Соответствующее постановление 25 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
Так, депутатам ежемесячно положены следующие доплаты к базовому окладу:
- за профессиональный уровень (4 должностных оклада);
- за выслугу лет (3 оклада);
- за особые условия (28 окладов);
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (6 окладов);
- денежное поощрение (16 окладов).
Для муниципальных служащих ежемесячные надбавки такие:
- за классный чин (4 оклада);
- за выслугу лет (3 оклада);
- за особые условия муниципальной службы (главам администраций поселений, назначаемым по контракту, - 17,76 должностного оклада, остальным служащим - 14 окладов);
- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (1,5 оклада);
- денежное поощрение (16 окладов).
Кроме того, предусмотрены премия в размере 2 должностных окладов; единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - также 2 оклада; материальная помощь - 2 оклада.
Постановление вступило в силу со дня опубликования.
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