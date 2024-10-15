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Политика

Депутаты одобрили запрет устраивать родственников помощниками

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Во вторник, 15 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы рассмотрели проект решения о запрете депутатам принимать на работу в качестве помощников своих родственников.

Изменения вносятся в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции», чтобы избежать возникновения личной заинтересованности и предотвратить конфликт интересов.

«Все получили соответствующее письмо от губернатора Пензенской области», - отметил депутат Алексей Петров, выступавший с докладом по проекту.

Присутствовавшие на комиссии народные избранники проголосовали за вынесение проекта на ближайшую сессию, где будет принято окончательное решение.

В декабре 2023 года в Пензе увеличили суммы, выплачиваемые помощникам депутатов городской думы. Они стали получать по 35 000 рублей в течение 11 месяцев и 50 000 - в 12-м. Таким образом, услуги помощников стали обходиться в 435 000 рублей в год.

Депутаты сами выбирают себе помощников, которые оказывают им содействие в осуществлении полномочий, взаимодействии с избирателями и организациями, а также в работе с документами.

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