В Пензе открылась общественная приемная депутата Михаила Делягина

14.06.2024 | 17:46

В Пензе состоялось открытие общественной приемной депутата Государственной думы Михаила Геннадьевича Делягина.

Политик приехал в областной центр и лично побеседовал с гражданами. Все поступившие от них обращения были взяты в работу.

«Михаил Геннадьевич сразу дал понять, что знает о проблемах региона. Предложил начать реализацию идеи «Русская мечта», которая есть во многих регионах. В общении с людьми прост и открыт. Поделился даже личным контактом во время приема граждан», - рассказала заместитель председателя совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Юлия Абрамова.

Было принято множество различных обращений. Михаил Геннадьевич рассмотрит их и даст обратную связь.

Целью визита Делягина в Пензу стало не только открытие общественной приемной, но и поддержка обновленного регионального отделения политической партии СРЗП. Его возглавил юрист Михаил Лисин.

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