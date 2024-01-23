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Политика

Глава Заречного защитил свою честь в суде

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Глава Заречного Олег Климанов защитил в суде свою честь, достоинство и деловую репутацию. Городской суд удовлетворил его иск к депутату местного собрания представителей.

Сведения, размещенные Савиным С. А. 27 августа 2023 года во «ВКонтакте», признаны не соответствующими действительности, уточнил Олег Климанов на своих страницах в соцсетях.

Суд обязал ответчика удалить публикацию и разместить ее опровержение в форме сообщения о принятом по делу решении.

Речь идет о посте с рассуждениями депутата о допущенном главой Заречного нарушении - предоставлении ООО «Ремстроймонтаж» земельного участка без проведения торгов. В дальнейшем вид разрешенного использования участка оказался изменен, сам он был разделен на два, и эти два участка предоставлены без проведения торгов для строительства многоквартирных домов.

При этом нормы Земельного кодекса РФ не допускают предоставление земли для жилищного строительства без проведения торгов.

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