Глава Заречного защитил свою честь в суде

Глава Заречного Олег Климанов защитил в суде свою честь, достоинство и деловую репутацию. Городской суд удовлетворил его иск к депутату местного собрания представителей.
Сведения, размещенные Савиным С. А. 27 августа 2023 года во «ВКонтакте», признаны не соответствующими действительности, уточнил Олег Климанов на своих страницах в соцсетях.
Суд обязал ответчика удалить публикацию и разместить ее опровержение в форме сообщения о принятом по делу решении.
Речь идет о посте с рассуждениями депутата о допущенном главой Заречного нарушении - предоставлении ООО «Ремстроймонтаж» земельного участка без проведения торгов. В дальнейшем вид разрешенного использования участка оказался изменен, сам он был разделен на два, и эти два участка предоставлены без проведения торгов для строительства многоквартирных домов.
При этом нормы Земельного кодекса РФ не допускают предоставление земли для жилищного строительства без проведения торгов.
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