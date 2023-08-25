В Пензенской гордуме досрочно прекратили полномочия депутата

25.08.2023 | 12:15

В пятницу, 25 августа, на сессии Пензенской городской думы были прекращены полномочия депутата по избирательному округу № 23 Алексея Чикиримова.

Вопрос рассматривался в связи с подачей им личного заявления от 22 августа.

Народные избранники проголосовали за. Мандат теперь будет вакантным.

Ранее депутаты внесли изменения в Устав Пензы, одно из которых касалось досрочного прекращения полномочий. В документе прописали такое условие, как отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях гордумы в течение шести месяцев подряд.

Перед этим стало известно, что одного из действующих депутатов потеряли. По словам думца Александра Смирнова, человек систематически пропускал сессии.

«У меня вопрос: доколе это будет продолжаться, когда мы сможем снять с него полномочия?» - поинтересовался тогда Смирнов, имея в виду Алексея Чикиримова.