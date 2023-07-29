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Политика

Названы имена глав еще двух районов Пензенской области

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В пятницу, 28 июля, состоялись выборы руководителей двух районов Пензенской области. Об их результатах сообщается на сайтах органов местного самоуправления.

По результатам конкурса Юрий Ахрамеев стал главой Спасского района, которым он руководит с 2012 года (последнее избрание состоялось в ноябре 2022-го).

Александр Пушкарев возглавил Пачелмский район, руководителем администрации которого он был с мая 2022 года.

Депутаты собраний представителей в обоих районах поддержали кандидатуры единогласно.

Ранее переизбрание прошло в Неверкинском, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков) и Лунинском (Алексей Атясов) районах.

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Источник — фото № 1 - lunino.pnzreg.ru, № 2 - pachelma.pnzreg.ru
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