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Политика

Николая Кузякова признали самым активным муниципальным депутатом

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Сообщество бизнеса и власти «Сеть», куда входят предприниматели, общественные деятели, менеджеры корпораций и представители органов власти, выбрало Николая Кузякова победителем в номинации «Самый активный муниципальный депутат».

Ему вручили диплом и благодарственное письмо от депутата Госдумы Александра Спиридонова за вклад в развитие экономики субъектов РФ.

В сообществе отметили, что Николай Иванович многократно выступал на круглых столах в Государственной Думе РФ и в Федеральном собрании РФ. Он внес три законодательные инициативы, касающиеся развития предпринимательства и экономики.

По словам самого Николая Кузякова, это заслуга всей команды, которая стремится улучшить жизнь общества.

Пензенец также поблагодарил за поддержку депутатов Государственной Думы Сергея Морозова, Александра Спиридонова и координатора комиссии «Живи и работай в России» проекта «Выбирай свое» И. Жуковскую. Партийный проект «Жить и работать в России» играет важную роль в становлении суверенитета Российской Федерации.

Николай Иванович Кузяков - основатель пензенской компании «Ванюшкины сладости». В настоящее время он является также депутатом Пензенской городской думы VII созыва.

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