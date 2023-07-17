Сергей Златогорский рассказал о спекуляциях, шантаже и интригах

17.07.2023 | 18:11

В понедельник, 17 июля, на совещании в администрации Кузнецка глава города Сергей Златогорский призвал подчиненных предъявлять более жесткие требования при предоставлении в аренду муниципальной земли.

«В последнее время снова появилась нездоровая ситуация, связанная с попытками некоторых граждан прихватить или по-своему распорядиться землей муниципальной, которая находится в аренде или может быть предоставлена в аренду», - заявил он, потребовав занять предельно жесткую позицию по этому вопросу.

Он напомнил, что такие участки предназначены для решения государственных заданий - открытия перспективных производств, строительства социальных объектов, «а не коммерческих заправок или там моек».

«Земля не должна становиться предметом спекуляций (у нас и такие есть), получаться должна на основе закона, а не по потаенной схеме. Это я так в общем говорю, под моими словами есть конкретика.

Знаю, кто-то пытается интригануть, кто-то пытается шантажировать меня - обрыбится, обрыбится! Многие тут уже за десять лет с лишним пытались - где они и где я. Я сам про себя все знаю. Так что пусть успокоятся и идут по закону и исходя из интересов города. Мне их коммерческие интересы важны ровно настолько, насколько они совпадают с интересами города. Ничего личного», - заключил Сергей Златогорский.