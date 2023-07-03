«Включайтесь, родные»: Златогорский призвал подчиненных отработать хлеб

03.07.2023 | 19:01

Без личного вмешательства главы города Сергея Златогорского вопросы в Кузнецке не решаются. Об этом он сам заявил на совещании в местной администрации в понедельник, 3 июля.

В качестве примера чиновник привел сквер на углу улиц Стекловской и Белинского. «По документам он закончен, но вида пока нет. У нас минимум 5 должностных лиц, которые так или иначе должны озаботиться этим вопросом. Элементарно в течение дня-двух там привести все в порядок, радостно доложить, что все сделано... Нет, нужно допинать этих пятерых человек, чтобы они собрались, и кто-то сделал шаг вперед, и все это дело произошло наконец-то», - возмутился Златогорский.

Еще пример - ситуация с протекшей 4-й школой. «Выделили деньги на проектно-сметную документацию и так далее - опять протекло. В результате, оказывается, надо было позвать знающего человека, он залез на крышу и сказал, как сделать попроще, побыстрее и покачественнее. Вот я думаю: а самим нельзя было сделать, до этого дойти и среагировать? Что, нужно было вот прям на моем уровне, чтобы какие-то там волевые решения нестандартные?..» - поинтересовался глава Кузнецка.

Также он обратил внимание подчиненных, что в детском парке можно было бы каждую неделю устраивать праздники: заезды на велосипедах, прыжки через скакалку и т. п. «Вот надо обязательно ценное указание или кто-то что-то родит?» - спросил Златогорский.

Он отметил, что проявлять инициативу у его подчиненных не принято, а в результате портится впечатление о жизни в городе.

Глава Кузнецка подчеркнул: каждый должен либо добросовестно работать, либо быть инициативным, а лучше и то, и другое.

«Святых нет. Я никого не обязан дотаскивать до пенсии, до каких-то пороговых значений, тащить на пенсии... Равно как и меня губернатор не обязан терпеть вечно, если у меня что-то не так. Включайтесь, родные! Включаемся!

Уловили мой настрой? Ну, если уловили, делайте выводы [те], кому приятно и комфортно работать в той должности, которая есть, и в системе органов местного самоуправления органов г. Кузнецка. Не будет выводов - мне придется делать выводы. За время работы здесь у меня все перестановки в голове уже выстроены, никто не почувствует никаких потрясений. И люди есть, которые встанут и пойдут, будут работать. Поэтому давайте отрабатывайте свой хлеб и за свое место так держитесь, чтобы выхлоп был, а не потому что оно есть», - резюмировал Сергей Златогорский.