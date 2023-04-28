Вадим Супиков принял участие в работе Совета законодателей РФ

В четверг, 27 апреля, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества, которое состоялось в Санкт-Петербурге.
Рабочее совещание по вопросу законодательного обеспечения международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ и органов местного самоуправления провел глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Содокладчиками выступили заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и представитель МИД России Владимир Запевалов.
«Члены комиссии отметили, что именно регионы, перестраиваясь на сотрудничество с дружественными странами, создают благоприятные условия для развития отечественной экономики в условиях гибридной войны, которую ведет коллективный Запад», – прокомментировал итоги заседания Вадим Супиков.
Спикер регионального парламента отметил, что торговыми партнерами Пензенской области являются 94 страны, крупнейшие из которых - Китай, Беларусь, Казахстан.
«Взаимодействие строится на основе заключенных соглашений строго в правовом поле, с соблюдением положений федерального и регионального законодательства. На расширение и обеспечение легитимности отношений суверенных государств направлено заключение межпарламентских договоров», - подчеркнул Вадим Супиков.
В то же время анализ правоприменительной практики законодательства РФ, регулирующего вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества с иностранными партнерами, показывает, что полномочия органов местного самоуправления в сфере международных связей необходимо закрепить нормативным правовым актом.
В связи с этим разработан проект федерального закона, который позволит систематизировать работу федерального, регионального и муниципального уровней власти по данному направлению.
В итоговое решение комиссии включен ряд предложений по проблематике развития приграничных субъектов РФ в контексте современных реалий, а также по расширению региональной географии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с дружественными государствами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀