Вадим Супиков принял участие в работе Совета законодателей РФ

28.04.2023 | 09:17

В четверг, 27 апреля, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Рабочее совещание по вопросу законодательного обеспечения международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ и органов местного самоуправления провел глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Содокладчиками выступили заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и представитель МИД России Владимир Запевалов.

«Члены комиссии отметили, что именно регионы, перестраиваясь на сотрудничество с дружественными странами, создают благоприятные условия для развития отечественной экономики в условиях гибридной войны, которую ведет коллективный Запад», – прокомментировал итоги заседания Вадим Супиков.

Спикер регионального парламента отметил, что торговыми партнерами Пензенской области являются 94 страны, крупнейшие из которых - Китай, Беларусь, Казахстан.

«Взаимодействие строится на основе заключенных соглашений строго в правовом поле, с соблюдением положений федерального и регионального законодательства. На расширение и обеспечение легитимности отношений суверенных государств направлено заключение межпарламентских договоров», - подчеркнул Вадим Супиков.

В то же время анализ правоприменительной практики законодательства РФ, регулирующего вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества с иностранными партнерами, показывает, что полномочия органов местного самоуправления в сфере международных связей необходимо закрепить нормативным правовым актом.

В связи с этим разработан проект федерального закона, который позволит систематизировать работу федерального, регионального и муниципального уровней власти по данному направлению.

В итоговое решение комиссии включен ряд предложений по проблематике развития приграничных субъектов РФ в контексте современных реалий, а также по расширению региональной географии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с дружественными государствами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.