Сетевое издание|18+|Пятница|28 апр 2023|10:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Вадим Супиков принял участие в работе Совета законодателей РФ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 27 апреля, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Рабочее совещание по вопросу законодательного обеспечения международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ и органов местного самоуправления провел глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Содокладчиками выступили заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и представитель МИД России Владимир Запевалов.

«Члены комиссии отметили, что именно регионы, перестраиваясь на сотрудничество с дружественными странами, создают благоприятные условия для развития отечественной экономики в условиях гибридной войны, которую ведет коллективный Запад», – прокомментировал итоги заседания Вадим Супиков.

Спикер регионального парламента отметил, что торговыми партнерами Пензенской области являются 94 страны, крупнейшие из которых - Китай, Беларусь, Казахстан.

«Взаимодействие строится на основе заключенных соглашений строго в правовом поле, с соблюдением положений федерального и регионального законодательства. На расширение и обеспечение легитимности отношений суверенных государств направлено заключение межпарламентских договоров», - подчеркнул Вадим Супиков.

В то же время анализ правоприменительной практики законодательства РФ, регулирующего вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества с иностранными партнерами, показывает, что полномочия органов местного самоуправления в сфере международных связей необходимо закрепить нормативным правовым актом.

В связи с этим разработан проект федерального закона, который позволит систематизировать работу федерального, регионального и муниципального уровней власти по данному направлению.

В итоговое решение комиссии включен ряд предложений по проблематике развития приграничных субъектов РФ в контексте современных реалий, а также по расширению региональной географии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с дружественными государствами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото www.zspo.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте