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Политика

В. Супиков поучаствовал в заседании Президиума Совета законодателей РФ

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Во вторник, 25 апреля, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ при Совете Федерации РФ, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Для регионов провели практический семинар по цифровым платформам «Поступление в вуз онлайн» и «Работа в России», используемым при осуществлении целевого набора на обучение.

Повестка дня включала такие вопросы, как «Доступность и качество медицинской помощи - новые возможности и решения для регионов» и «Реализация Федерального проекта «Профессионалитет»: кадры для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения и других ключевых отраслей экономики».

По мнению участников заседания, подготовка квалифицированных специалистов рабочих профессий для российской экономики - стратегически необходимое условие достижения суверенитета и национальных целей. Вопрос насыщенности кадрами актуален для многих субъектов РФ.

Комментируя итоги заседания, Вадим Супиков отметил, что указом Президента РФ неудовлетворенность граждан доступностью и качеством медицинской помощи отнесена к наиболее значимым вызовам национальной безопасности в сфере охраны здоровья. Регионам нужна поддержка федерального центра в вопросах финансирования лекарственного обеспечения, кадровой политики, модернизации больниц и поликлиник, развития телемедицины, подчеркнул он.

«Текущая потребность кадров в промышленности Пензенской области составляет свыше 2,2 тыс. человек, в том числе в ОПК более 1,3 тыс. человек. Предприятия заинтересованы в создании учебно-производственных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет». Региональным министерством образования прорабатывается вопрос об участии в отборе по направлениям «Машиностроение», «Строительство», «Обслуживание транспорта», «Информационные технологии», - уточнил Вадим Супиков.

Предложеия регионов - участников ВКС нашли отражение в итоговой резолюции, которую направят Президенту РФ, в Правительство РФ, Совет Федерации и Государственную Думу, федеральные министерства и надзорные ведомства, законодательные и высшие исполнительные органы субъектов РФ.

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Источник — фото www.zspo.ru
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