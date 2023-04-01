Вадим Супиков открыл областной форум молодых парламентариев

01.04.2023 | 10:28

В пятницу, 31 марта, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков от имени губернатора Олега Мельниченко и коллег-депутатов приветствовал участников Х форума молодых парламентариев, открывшегося в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский».

Инициатор проведения форума - молодежный парламент при Законодательном собрании Пензенской области. Участие в мероприятии принимают депутаты молодежных парламентов муниципальных образований региона, представители общественных молодежных организаций и движений. На форуме проводится обучение проектной деятельности по трекам «Экология», «Патриотическое воспитание», «Молодежный парламентаризм: стратегия развития», «Работа в социальных сетях», «Молодежное предпринимательство».

Открывая форум, спикер регионального парламента отметил, что форум собирает самых энергичных, креативных, талантливых молодых людей из всех районов Сурского края, чтобы они могли обменяться опытом законотворческой и общественной деятельности по тем направлениям, где роль молодежи особенно значима.

«В современных реалиях очень важно наполнить молодежную политику новыми смыслами, ведь на молодежь в первую очередь нацелен поток лживой информации, откровенных фейков о событиях мировой и внутриполитической повестки. От вашей вовлеченности, гражданской ответственности, деятельного патриотизма зависит настоящее и будущее нашего Отечества», - подчеркнул Вадим Супиков.

Глава областного Заксобра констатировал, что сегодня у молодых активистов появляется все больше возможностей влиять на государственную политику, продвигать свои инициативы, в прямом диалоге с властью участвовать в работе над законодательством, повышая уровень и качество жизни земляков.

«Мы, со своей стороны, ценим ваше мнение, открыты для предложений и готовы к сотрудничеству. Занимайтесь политикой, получайте новые знания, потому что в настоящих условиях именно политика определяет экономику», - напутствовал он участников форума.

Вадим Супиков вручил лидерам молодежного парламентского движения награды губернатора Пензенской области и Законодательного собрания.