Сетевое издание|18+|Суббота|1 апр 2023|12:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Вадим Супиков открыл областной форум молодых парламентариев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 31 марта, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков от имени губернатора Олега Мельниченко и коллег-депутатов приветствовал участников Х форума молодых парламентариев, открывшегося в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский».

Инициатор проведения форума - молодежный парламент при Законодательном собрании Пензенской области. Участие в мероприятии принимают депутаты молодежных парламентов муниципальных образований региона, представители общественных молодежных организаций и движений. На форуме проводится обучение проектной деятельности по трекам «Экология», «Патриотическое воспитание», «Молодежный парламентаризм: стратегия развития», «Работа в социальных сетях», «Молодежное предпринимательство».

Открывая форум, спикер регионального парламента отметил, что форум собирает самых энергичных, креативных, талантливых молодых людей из всех районов Сурского края, чтобы они могли обменяться опытом законотворческой и общественной деятельности по тем направлениям, где роль молодежи особенно значима.

«В современных реалиях очень важно наполнить молодежную политику новыми смыслами, ведь на молодежь в первую очередь нацелен поток лживой информации, откровенных фейков о событиях мировой и внутриполитической повестки. От вашей вовлеченности, гражданской ответственности, деятельного патриотизма зависит настоящее и будущее нашего Отечества», - подчеркнул Вадим Супиков.

Глава областного Заксобра констатировал, что сегодня у молодых активистов появляется все больше возможностей влиять на государственную политику, продвигать свои инициативы, в прямом диалоге с властью участвовать в работе над законодательством, повышая уровень и качество жизни земляков.

«Мы, со своей стороны, ценим ваше мнение, открыты для предложений и готовы к сотрудничеству. Занимайтесь политикой, получайте новые знания, потому что в настоящих условиях именно политика определяет экономику», - напутствовал он участников форума.

Вадим Супиков вручил лидерам молодежного парламентского движения награды губернатора Пензенской области и Законодательного собрания.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото www.zspo.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте