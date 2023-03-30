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Политика

Вадим Супиков принял участие в заседании общественного совета

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В среду, 29 марта, спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков и министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев приняли участие в заседании общественного совета под председательством Светланы Пинишиной.

Приветствуя собравшихся, Вадим Супиков подчеркнул, что в рамках обновленного состава совета продолжается работа, направленная на взаимодействие регионального парламента с институтами гражданского общества.

«Открытый диалог общества и власти способствует поиску оптимальных решений самых сложных проблем. На площадке совета нам предстоит обсудить ряд актуальных тем в сфере социально-экономического развития Пензенской области, дать экспертную оценку инициативам по совершенствованию регионального законодательства», - сказал парламентарий.

Как отметил Вадим Супиков, в повестку заседания включен один из важнейших вопросов, от которых напрямую зависит будущее региона, где традиционно сильные позиции занимает сельское хозяйство.

«Речь идет об аспектах комплексного развития сельских территорий. Это строительство объектов социальной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности, поддержка предпринимательства, трудоустройство молодых специалистов», - конкретизировал он.

Члены совета заслушали и обсудили доклад министра сельского хозяйства региона Романа Калентьева о реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

Кроме того, Вадим Супиков вручил удостоверения и поздравил худрука областного драмтеатра Сергея Казанова с заслуженной наградой - присвоением ему звания «Народный артист РФ». Спикер вручил ему приветственный адрес.

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