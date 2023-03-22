Николай Кузяков принял участие в заседании молодых законодателей

Депутат Пензенской городской думы VII созыва Николай Кузяков принял участие в пленарном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ под председательством Валентины Ивановны Матвиенко.
На мероприятии обсуждались итоги и перспективы работы Палаты, рассматривались проекты и инициативы молодых законодателей.
Николай Кузяков в своем выступлении затронул вопросы, связанные со здравоохранением. В частности - усовершенствование законодательства в области профилактических мероприятий.
Такой законопроект по инициативе Николая Кузякова уже прорабатывается совместно с Пензенским государственным университетом.
Программа также была представлена координатору партпроекта «Единой России» «Выбирай свое», заместителю руководителя фракции в Госдуме Сергею Морозову. Депутат поддержал проект и принял его на проработку.
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