Николай Кузяков принял участие в заседании молодых законодателей

22.03.2023 | 13:29

Депутат Пензенской городской думы VII созыва Николай Кузяков принял участие в пленарном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ под председательством Валентины Ивановны Матвиенко.

На мероприятии обсуждались итоги и перспективы работы Палаты, рассматривались проекты и инициативы молодых законодателей.

Николай Кузяков в своем выступлении затронул вопросы, связанные со здравоохранением. В частности - усовершенствование законодательства в области профилактических мероприятий.

Такой законопроект по инициативе Николая Кузякова уже прорабатывается совместно с Пензенским государственным университетом.

Программа также была представлена координатору партпроекта «Единой России» «Выбирай свое», заместителю руководителя фракции в Госдуме Сергею Морозову. Депутат поддержал проект и принял его на проработку.