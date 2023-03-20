В Пензе депутаты будут подавать не декларации, а уведомления

20.03.2023 | 15:15

В понедельник, 20 марта, на заседании комиссии Пензенской городской думы вновь зашла речь о подаче деклараций о доходах.

«Так сдаем или не сдаем?» - поинтересовался депутат Жиганша Туктаров.

Юрист гордумы Денис Фунякин напомнил, что «после 1 марта у депутатов отсутствует обязанность подавать сведения о доходах, если не возникает обязанность подавать сведения о расходах».

Депутат Алексей Шуварин объяснил эту фразу простым языком: «Остается обязанность подавать декларацию о доходах для тех, кто совершал сделки. Купил что-то за миллион, а доход за три года был 100 тысяч - должен подать».

В основном же от народных избранников требуется направить губернатору уведомление о том, что сделки на сумму, превышающую трехлетний доход, не совершались.

Форма этого уведомления будет представлена главой региона на ближайшей сессии Заксобра 24 марта. После ее утверждения у депутатов останется время, чтобы до 1 апреля оформить и подать эти уведомления.

С 1 марта вступил в силу федеральный закон, по которому муниципальные депутаты, работающие на внештатной основе, не обязаны подавать декларации.