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Политика

В Пензе депутаты будут подавать не декларации, а уведомления

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В понедельник, 20 марта, на заседании комиссии Пензенской городской думы вновь зашла речь о подаче деклараций о доходах.

«Так сдаем или не сдаем?» - поинтересовался депутат Жиганша Туктаров.

Юрист гордумы Денис Фунякин напомнил, что «после 1 марта у депутатов отсутствует обязанность подавать сведения о доходах, если не возникает обязанность подавать сведения о расходах».

Депутат Алексей Шуварин объяснил эту фразу простым языком: «Остается обязанность подавать декларацию о доходах для тех, кто совершал сделки. Купил что-то за миллион, а доход за три года был 100 тысяч - должен подать».

В основном же от народных избранников требуется направить губернатору уведомление о том, что сделки на сумму, превышающую трехлетний доход, не совершались.

Форма этого уведомления будет представлена главой региона на ближайшей сессии Заксобра 24 марта. После ее утверждения у депутатов останется время, чтобы до 1 апреля оформить и подать эти уведомления.

С 1 марта вступил в силу федеральный закон, по которому муниципальные депутаты, работающие на внештатной основе, не обязаны подавать декларации.

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