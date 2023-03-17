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Политика

Заксобр введет новое основание для прекращения полномочий депутата

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На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области 24 марта рассмотрят вопрос о новом основании для прекращения полномочий депутата.

Народный избранник может лишиться мандата, если будет отсутствовать на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин.

Соответствующее изменение в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области» озвучит спикер регионального парламента Вадим Супиков.

В настоящее время редакция закона от 11 марта 2022 года предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата по следующим основаниям:

- в случае его смерти;

- при письменном заявлении о сложении депутатом своих полномочий;

- при признании его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- при признании его судом безвестно отсутствующим или объявлении умершим;

- в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;

- при его выезде за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

- в случае досрочного прекращения полномочий Законодательного собрания;

- при прекращении гражданства Российской Федерации или наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

- при установлении в отношении депутата фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах.

Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет.

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