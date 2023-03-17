Заксобр введет новое основание для прекращения полномочий депутата

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области 24 марта рассмотрят вопрос о новом основании для прекращения полномочий депутата.
Народный избранник может лишиться мандата, если будет отсутствовать на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин.
Соответствующее изменение в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области» озвучит спикер регионального парламента Вадим Супиков.
В настоящее время редакция закона от 11 марта 2022 года предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата по следующим основаниям:
- в случае его смерти;
- при письменном заявлении о сложении депутатом своих полномочий;
- при признании его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- при признании его судом безвестно отсутствующим или объявлении умершим;
- в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- при его выезде за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- в случае досрочного прекращения полномочий Законодательного собрания;
- при прекращении гражданства Российской Федерации или наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- при установлении в отношении депутата фактов открытия или наличия счетов (вкладов), хранении наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах.
Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀