Плечом к плечу: ЛДПР объединяет волонтеров всей России

06.03.2023 | 09:18

В России при поддержке ЛДПР активно развивается движение «Плечом к плечу». По словам лидера партии Леонида Слуцкого, присоединиться к движению могут все неравнодушные люди независимо от того, какие у них политические убеждения.

История движения «Плечом к плечу» началась с инициативы пермского блогера Элины Падыковой. Она вместе с мужем открыла телеграм-канал, где выкладывала видеоуроки по пошиву вещей для участников СВО.

Вскоре к движению стали активно присоединяться женщины из разных регионов, и полгода назад некоторые из них обратились к представителям ЛДПР. И не прогадали: партия стала активно поддерживать швей. Помощь оказывается разная. В основном это закупка тканей и техники. Также решаются вопросы логистики. А в Москве при поддержке ЛДПР открылся настоящий швейный цех, для этого партия освободила один из своих офисов.

«Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа - это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», - заявил Леонид Слуцкий.

Сейчас движение объединяет 150 городов России. Волонтеры изготавливают нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики, носилки. Многие участницы движения присоединились к нему после того, как их близкие отправились в зону СВО.

Запросить помощь или предложить ее можно на специальном ресурсе плечо-к-плечу.рф.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Есть энтузиасты и в Пензе. Региональная группа «Шьем для наших» существует уже больше пяти месяцев. Движение в области объединило более 140 человек.