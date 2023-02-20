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Политика

Нечаев представил Путину концепцию новой промышленной политики

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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии послания Федеральному собранию.

Он обсудил с главой государства предложения по проведению в стране новой промышленной политики, а также подробно рассказал о ходе реализации образовательной программы по развитию молодежного предпринимательства «Я в деле», которую партия инициировала в январе 2022 года.

«Встреча с президентом подтвердила, что в главном мы сходимся: победить может только сильная независимая Россия - страна со свободной рыночной экономикой и технологической самостоятельностью. Сейчас Владимир Путин работает над обеспечением полного суверенитета страны. Мы этот курс поддерживаем. Нам нужна не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм. Полный переход на военные рельсы только навредит. Мы строим мирную, богатую и процветающую страну для наших детей и внуков», - заявил Нечаев по итогам встречи.

Алексей Нечаев представил президенту инициативы партии по выстраиванию независимой экономики. Один из главных принципов - протекционизм в отношении национальных производственных компаний.

«Мы много лет были избыточно открыты Западу, пускали все товары, всех игроков. Сейчас пошлины на импортные товары можно увеличить, а полученные от этого бюджетные деньги направить на развитие различных отраслей экономики», - пояснил Нечаев.

По его словам, Владимир Путин одобрил идею, но отметил, что делать это нужно очень аккуратно, не навредив самим себе.

«Совершенно согласен с президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки», - добавил парламентарий.

Нечаев также рассказал Владимиру Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки России уже в 62 регионах страны. Участниками стали более 85 тысяч студентов и школьников.

Президент одобрил предложение Алексея Нечаева о расширении программы еще на 10 регионов России, в том числе на новые территории. По мнению политика, «Я в деле» олицетворяет новое явление «деятельного патриотизма» среди молодежи.

«Молодые люди видят, что возможности для самореализации в России есть. И пусть уехавшие из России позавидуют тем, кто остался, хоть и светлой завистью. Здесь, в России, они точно нужны больше, чем где-то», - выразил уверенность Алексей Нечаев.

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