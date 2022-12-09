Вадим Супиков принял участие в заседании Совета законодателей

09.12.2022 | 14:54

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, побывавший в Москве на мероприятиях Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, рассказал об итогах поездки.

6 декабря прошли заседания профильных комиссий совета, где в числе прочего обсуждались внешнеэкономические связи регионов.

«В сложившихся геополитических условиях субъектам РФ необходимо пересматривать свои производственные цепочки, искать новые рынки сбыта продукции, выстраивать отношения с дружественными странами. Поддержка в данном направлении оказывается как на государственном, так и на региональном уровне. В Пензенской области из бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, в частности на участие в международных выставках и форумах», – обозначил свою позицию Вадим Супиков.

8 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провели пленарное заседание Совета законодателей. Речь шла о социально-экономическом развитии России и ее регионов в текущих условиях.

«Глава верхней палаты российского парламента констатировала эффективность ряда уже введенных инструментов развития. В их числе - инфраструктурные бюджетные кредиты, расширение форм государственно-частного партнерства. Кроме того, Валентина Ивановна подчеркнула, что у каждого региона есть уникальные наработки, которые необходимо масштабировать на всю страну. У нас есть достойные примеры работы по импортозамещению и локализации промышленного производства, поддержке АПК, малого и среднего бизнеса, повышению инвестиционной привлекательности региона», - рассказал Вадим Супиков.

Вячеслав Володин говорил о федеральном бюджете. Он обратил внимание на то, достижение национальных целей развития полностью обеспечивается, но необходима исполнительская дисциплина. Также председатель Государственной Думы указал, что значительные средства заложены на поддержку высокодотационных субъектов РФ и интеграцию новых.

«На заседании совета были обозначены задачи, которые определят нашу законотворческую деятельность в регионах на ближайшую перспективу. Как подчеркнула спикер Совета Федерации, у нас нет времени на бездействие или медлительность. Ключевые направления - предоставление преференций и поддержка реального сектора экономики, безусловное выполнение всех социальных обязательств, обеспечение наших бойцов - участников СВО всем необходимым, помощь семьям мобилизованных и добровольцев, а также жителям освобожденных территорий», – сообщил Вадим Супиков.

На декабрьской сессии Законодательного собрания будет рассмотрен бюджет на ближайшие три года. «Уверен, решения, принятые в рамках совета, найдут отражение в основном финансовом документе региона», - резюмировал спикер пензенского парламента.