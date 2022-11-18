Политика

В Заксобре прошло организационное заседание молодежного парламента

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В четверг, 17 ноября, прошло организационное собрание молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области. Его открыл спикер регионального парламента Вадим Супиков.

«Система государственного и муниципального управления остро нуждается в притоке свежих сил, но для этого недостаточно получить диплом юриста или менеджера. Нужно прежде всего то, что называется социальной зрелостью. Нужны навыки практического осуществления властных полномочий. Все это даст вам молодежный парламент. Если вы будете активно участвовать в его работе, результат не заставит себя долго ждать», - подчеркнул он.

Прежде чем началась работа, молодым парламентариям торжественно вручили удостоверения. Вадим Супиков предложил на должность председателя кандидатуру Антона Павлуткина, которую поддержали большинством голосов. Заместителем председателя избрана Анастасия Любишина, на должность секретаря утверждена Кристина Бойко.

На заседании обсудили внесение изменений в регламент молодежного парламента. Утверждены председатели и состав четырех комитетов: по науке, образованию, культуре и туризму; по социальной политике, труду и занятости молодежи; по развитию молодежного предпринимательства; по развитию молодежного парламентаризма.

В соответствии с измененным регламентом введена новая структура - пресс-служба, а также закреплена рейтинговая система оценки деятельности депутатов, установлен порядок ротации за счет кадрового резерва.

Среди первоочередных задач определена главная - планирование деятельности на 2023 год. До 25 ноября депутатам необходимо представить свои предложения. Члены парламента в ближайшее время займутся организацией проведения международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в Пензенской области.

Завершая работу заседания, председатель Заксобра напомнил об основных целях парламентской деятельности.

«Главная наша задача - повышать качество жизни жителей региона. Для этого у вас есть все необходимое, вы талантливы, имеете большой опыт общественной работы, участвуете в волонтерском движении. Мы рассчитываем на вас не только как на серьезный совещательный рабочий орган, но и как на коллективного эксперта по всем проблемам законодательного регулирования молодежной политики», - подчеркнул Вадим Супиков.

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