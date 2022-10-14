Главой Башмаковского района назначена Тамара Павлуткина

Депутаты собрания представителей Башмаковского района назначили Тамару Павлуткину на должность главы администрации.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
Тамара Павлуткина возглавляет муниципальный орган власти с 2017 года.
На время проведения конкурса на замещение должности главы администрации, назначаемого по контракту, она занимала пост и. о. главы администрации.
На сессии, состоявшейся в пятницу, 14 октября, народные избранники единогласно поддержали кандидатуру. Таким образом, Тамара Павлуткина продолжит руководить администрацией Башмаковского района.
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