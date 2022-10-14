Главой Башмаковского района назначена Тамара Павлуткина

14.10.2022 | 16:01

Депутаты собрания представителей Башмаковского района назначили Тамару Павлуткину на должность главы администрации.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Тамара Павлуткина возглавляет муниципальный орган власти с 2017 года.

На время проведения конкурса на замещение должности главы администрации, назначаемого по контракту, она занимала пост и. о. главы администрации.

На сессии, состоявшейся в пятницу, 14 октября, народные избранники единогласно поддержали кандидатуру. Таким образом, Тамара Павлуткина продолжит руководить администрацией Башмаковского района.