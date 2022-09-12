Выборы в Пензенской области сочли конкурентными и легитимными

12.09.2022 | 13:00

Региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов прокомментировал ход трехдневного голосования за депутатов Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва, проводившегося с 9 по 11 сентября.

По его словам, корпус выдвинул общественных независимых наблюдателей на все избирательные участки Пензы для контроля за законностью, честностью и легитимностью избирательного процесса.

«Для консультативной помощи наблюдателям на участках был сформирован ситуационный центр на базе Пензенского государственного университета, где электоральные юристы оказывали помощь наблюдателям и в случае необходимости направляли мобильные группы, которые верифицировали потенциальные нарушения на местах», - отметил Андрей Глухов.

Он уточнил, что на ряде участков в Пензе выявлялись нарушения, не влияющие на результаты голосования, которые быстро устранялись председателями УИКов.

«Избирательная кампания прошла конкурентно, некоторые кандидаты в депутаты Законодательного собрания Пензенской области очень провокационно вели кампанию, в том числе и в дни голосования, срывая работу УИКов, по данным фактам общественными наблюдателями составлены жалобы и кандидатам, нарушавшим действующее законодательство, вынесены замечания.

В целом можно сказать, что выборы в Пензе, где вели работу наблюдатели корпуса «За чистые выборы», прошли без серьезных нарушений, в соответствии с действующим законодательством», - заключил Андрей Глухов.

О достаточно спокойном сценарии избирательной кампании в регионе заявил и политконсультант Ярослав Игнатовский.

«Сегодня нет запроса у общества на что-то яркое, необычное, об этом можно судить даже по агитационным материалам кандидатов. При этом выборы достаточно конкурентные, что хорошо, ведь без конкуренции в сфере публичной политики, пусть даже предсказуемой, есть риск откатиться в наше не такое далекое прошлое.

В Пензенской области хорошо налажена работа с наблюдателями. Выборы проходят прозрачно и нет причин сомневаться в их легитимности. Регионы Приволжского федерального округа традиционно оказывают поддержку власти, и Пензенский регион не исключение. Общество хочет стабильности и уверенности в завтрашнем дне», - высказал свое мнение Игнатовский.

Напомним, в выборах участвовали 516 944 жителя региона с правом голоса. Явка составила 50,95%. Лидером стала партия «Единая Россия», набравшая 74,91%, на втором месте КПРФ - 8,53%, на третьем ЛДПР - 5,59%. Далее следуют «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (3,51%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (3,30%) и «Новые люди» (2,88%).

Из 18 одномандатных округов в 17 победили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», в 1 - ЛДПР. Это

- Вадим Супиков (округ № 1, 17 245 голосов, или 75,54%),

- Ольга Чистякова (округ № 2, 16 456, 67,83%),

- Сергей Рыбалкин (округ № 3, 11 181, 65,95%),

- Александр Гуляков (округ № 4, 7 909, 56,91%),

- Олег Кочетков (округ № 5, 9 653, 67,61%),

- Федор Тощев (округ № 6, 8 748, 67,26%),

- Николай Лукьянов (округ № 7, 10 663, 58,95%),

- Сергей Байдаров (округ № 8, 10 472, 60,23%),

- Вадим Калинин (округ № 9, 34 208, 79,69%),

- Борис Кулагин (округ № 10, 31 716, 82,26%),

- Людмила Глухова (округ № 11, 22 972, 73,81%),

- Сергей Ванюшин (округ № 12, 28 251, 84,30%),

- Владимир Вдонин (округ № 13, 29 521, 81,99%),

- Дмитрий Петров (округ № 14, 27 803, 72,5%),

- Игорь Борисов (округ № 15, 39 720, 89,82%),

- Юрий Старкин (округ № 16, 29 988, 80,19%),

- Ильдар Акчурин (округ № 17, 31 280, 85,53%)

- Александр Васильев (округ № 18, 17 273, 63,47%).