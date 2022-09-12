Пензенский избирком отчитался об обработке 100% бюллетеней

12.09.2022 | 07:10

Пятипроцентный барьер преодолели три партии из шести. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области, обнародованные региональным избиркомом.

После обработки 100% протоколов определилось, что явка на трехдневное голосование составила 50,97%.

На первом месте - «Единая Россия» (74,91%), на втором - КПРФ (8,53%), на третьем - ЛДПР (5,59%). Далее следуют «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (3,51%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (3,30%) и «Новые люди» (2,88%).

По одномандатным округам лидируют Вадим Супиков (округ № 1, 17 245 голосов), Ольга Чистякова (округ № 2, 16 456), Сергей Рыбалкин (округ № 3, 11 181), Александр Гуляков (округ № 4, 7 909), Олег Кочетков (округ № 5, 9 653), Федор Тощев (округ № 6, 8 748), Николай Лукьянов (округ № 7, 10 663), Сергей Байдаров (округ № 8, 10 472), Вадим Калинин (округ № 9, 34 208), Борис Кулагин (округ № 10, 31 716), Людмила Глухова (округ № 11, 22 972), Сергей Ванюшин (округ № 12, 28 251), Владимир Вдонин (округ № 13, 29 521), Дмитрий Петров (округ № 14, 27 803), Игорь Борисов (округ № 15, 39 720), Юрий Старкин (округ № 16, 29 988), Ильдар Акчурин (округ № 17, 31 280) и Александр Васильев (округ № 18, 17 273).

В региональном парламенте вакантны 36 мест, 18 претендентов избираются по партийным спискам (их выдвинули шесть политических объединений) и столько же по одномандатным округам.