В пенитенциарных учреждениях Пензы проголосовали более 300 заключенных

10.09.2022 | 12:21

В пятницу, 9 сентября, в первый день выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области и представительных органов муниципальных образований в следственном изоляторе Пензы и в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при исправительной колонии № 4, прошло голосование.

В СИЗО-1 реализовали свое право на участие в выборах 222 заключенных, в ПФРСИ - 79.

Для проверки соблюдения требований законодательства и порядка проведения выборов следственный изолятор посетили старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Михаил Мартышков и уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, а ПФРСИ - заместитель пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Олег Феоктистов.

«Нарушений законодательства не выявлено, от заключенных каких-либо жалоб по вопросам организации процесса голосования не поступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Голосование в этих учреждениях продолжится до воскресенья, 11 сентября. Воспользоваться избирательным правом смогут все желающие.