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Политика

В пенитенциарных учреждениях Пензы проголосовали более 300 заключенных

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В пятницу, 9 сентября, в первый день выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области и представительных органов муниципальных образований в следственном изоляторе Пензы и в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при исправительной колонии № 4, прошло голосование.

В СИЗО-1 реализовали свое право на участие в выборах 222 заключенных, в ПФРСИ - 79.

Для проверки соблюдения требований законодательства и порядка проведения выборов следственный изолятор посетили старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Михаил Мартышков и уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, а ПФРСИ - заместитель пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Олег Феоктистов.

«Нарушений законодательства не выявлено, от заключенных каких-либо жалоб по вопросам организации процесса голосования не поступило», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Голосование в этих учреждениях продолжится до воскресенья, 11 сентября. Воспользоваться избирательным правом смогут все желающие.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_58
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Гость||

Любо!

Гость||

Вечер в хату

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Сколько едру в этот раз процент нарисуют!Зону подогрели?

Гость||

Вилкой в глазик.


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