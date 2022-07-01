Олег Мельниченко подчеркнул значимость отношений с Белоруссией

01.07.2022 | 17:19

В пятницу, 1 июля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в мероприятиях в рамках IX форума регионов России, который прошел в Белоруссии при участии главы Совета Федерации ФС России Валентины Матвиенко, Председателя Совета Республики Национального Собрания Белоруссии Натальи Кочановой и руководителей других субъектов РФ и РБ.

Выступая на встрече спикеров, Олег Мельниченко подчеркнул, что на протяжении многих лет Белоруссия выступает одним из главных внешнеторговых партнеров Пензенской области.

«По итогам I квартала 2022 года доля экспорта в Белоруссию в общем объеме составляет более 9% - это 128% к соответствующему периоду 2021 года. Из 528 экспортеров нашего региона почти 40% поставляют в республику свою продукцию», - проиллюстрировал губернатор свое высказывание.

В планах на 2023-2026 годы - серьезная работа: поэтапно планируется приобрести 256 тракторов и 179 зерноуборочных комбайнов, наладить дилерские связи, продолжить развивать уже действующее сотрудничество с различными компаниями. Возможно и создание совместных предприятий.

«Прорабатывается план кооперации группы компаний GEFEST с пензенской компанией «СВАР» по производству бытовой техники. Думаю, что здесь большой потенциал, по пути совместных предприятий нам надо в том числе продвигаться», - отметил Мельниченко.

Что касается импортозамещения, работа с белорусскими коллегами в этом направлении серьезна и масштабна.

Участвуя в пленарном заседании того же форума, губернатор Пензенской области подчеркнул, что российско-белорусским отношениям уделяется большое внимание.

«Президент России сегодня отметил, что именно благодаря сотрудничеству между регионами Белоруссии и РФ межгосударственный товарооборот увеличился более чем на треть. Враждебные действия стран Запада по отношению к нашей стране сработали как детонатор - после введения всесторонних жестких санкций притяжение между Россией и Белоруссией резко усилилось. Мы поняли, что, объединившись, сможем решить любые, даже самые сложные высокотехнологичные задачи. И это не риторика - это вопрос выживания народов двух стран. Вот эта мысль, пожалуй, сегодня была на форуме ключевой», - подытожил Олег Мельниченко.