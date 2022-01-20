Политика

Пензенские депутаты пропустили треть голосований в Госдуме

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В четверг, 20 января, Центр политической конъюнктуры представил исследование о том, как депутаты Государственной Думы РФ работали в первую осеннюю сессию.

Эксперты проанализировали, представители каких субъектов чаще других пропускают голосования, голосуют за или против принятия тех или иных инициатив.

Интересы жителей Пензенской области в нижней палате парламента отстаивают Александр Самокутяев, Игорь Руденский, Дмитрий Каденков и Георгий Камнев (последний входит в региональную группу и представляет сразу три области - Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую).

В целом в осеннюю сессию в Госдуме прошло 23 пленарных заседания и 1 075 голосований по различным вопросам. Доля пропусков у пензенских депутатов составила 30,45% (для сравнения: у лидера - Карачаево-Черкесской Республики - 67,91%).

Если народные избранники присутствовали, то чаще всего поддерживали ту или иную инициативу: процент голосов за - 68,53 (у лидера - Амурской области - 68,84), против - 1,02 (у лидера - Республики Коми - 8,65).

В частности, Дмитрий Каденков пропустил 30,51% голосований, в 68,47% случаев голосовал за, в 1,02% - против. Точно такие же показатели у Игоря Руденского. Александр Самокутяев пропустил 30,33% голосований, у него 68,65% голосов за и 1,02% против. Георгий Камнев являлся на заседания чаще коллег, он отсутствовал на 26,51% голосований, кнопку «за» выбрал в 65,02% случаев, «против» - в 8,37%.

В итоге аналитики отнесли Пензенскую область к числу лояльных регионов.

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Источник — cpkr.ru
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Гость||

Гнать лодырей!!!

Гость||

Вот выбрали тунеядцев за пол. ляма в месяц...

Гость||

ПО их законам наказывают детей, не пришедших в школу.

Гость||

Эти места покупаются не депутатствовать, а крышевать свой бизнес и интересы. Чиновники о народе последний раз думали при СССРе. Давно пора привыкнуть, всё живёте какими-то грёзами и надеждами.

Гость||

Стыдно товарищи!

Гость||

одни бездельники высокооплачиваемые да еще всякое выдумывают нам

Гость||

Не для того они там, чтобы голосовать.

Гость||

В советское время неявка на сессию рассматривалась как ЧП, уважительная причина была только смерть.

Имя: Гость
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