Вадим Супиков поздравил детей с наступающим Рождеством

06.01.2022 | 09:01

В преддверии Рождества Христова вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» Вадим Супиков поздравил многодетные семьи Железнодорожного района, в которых воспитываются ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Он вручил детям новогодние подарки, выслушал стихи и пообщался с родителями. Все озвученные вопросы были взяты на личный контроль.

«Поздравление в рамках направления «России важен каждый ребенок» партийного проекта «Единая Россия» проходит ежегодно. Наша главная цель - подарить праздник каждому ребенку. Многие из них находятся на домашнем обучении и лишены возможности посетить новогодние представления», - подчеркнул Вадим Супиков.