Путин подписал указ о назначении прокурора Пензенской области

08.12.2021 | 15:32

В среду, 8 декабря, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Павлова прокурором Пензенской области. Документ размещен на портале правовой информации.

До этого Павлов на протяжении шести лет занимал должность заместителя прокурора Самарского региона.

До его назначения на пост обязанности прокурора Пензенской области исполнял Александр Лейзенберг.

Предыдущим руководителем надзорного органа с 2013 года являлась Наталья Канцерова, уволенная указом Президента РФ от 18 октября 2021 года. Она стала полномочным представителем губернатора в региональном Законодательном собрании.

Согласно данным, размещенным на сайте самарской прокуратуры, Алексей Павлов состоит на службе с 2000 года, занимал должности старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска, старшего прокурора отдела по надзору за расследованием преступлений следственного управления прокуратуры Ульяновской области, заместителя прокурора Заволжского района г. Ульяновска, был руководителем следственного отдела по Заволжскому району г. Ульяновска следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ульяновской области, помощником прокурора Республики Башкортостан по особым поручениям.

С 2008 по 2013 год являлся старшим помощником прокурора Республики Башкортостан по организационным вопросам и контролю исполнения, начальником организационно-контрольного отдела прокуратуры Башкортостана. С 2013 года занимал должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Ульяновской области, с сентября 2015-го - зампрокурора Самарской области.