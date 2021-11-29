Вячеслав Космачев избавился от приставки «врио»

29.11.2021 | 09:25

В понедельник, 29 ноября, на совещании в правительстве Пензенской области прозвучала информация об очередных назначениях в органах власти.

Так, от приставки «врио» избавился заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Министром госимущества назначен Андрей Кудинов, министром ЖКХ и ГЗН - главным жилищным инспектором - Михаил Панюхин. Его заместителями стали Дмитрий Герасимов, Михаил Кудимов и Максим Изосимов.

Первым замминистра строительства и дорожного хозяйства назначен Виктор Максимец, ранее работавший в Москве и Севастополе. Он приступит к исполнению своих обязанностей 7 декабря.

Должность замминистра труда, социальной защиты и демографии занял Сергей Казаков, до этого руководивший одним из отделов, еще один зам - Дмитрий Матвеев.

Заместителем начальника департамента по охране памятников истории и культуры стала Екатерина Бойко.

«Практически мы выходим на завершение этапа формирования новой управленческой команды правительства, остались буквально небольшие штрихи, и мы уже будем работать в новом составе», - заключил губернатор Олег Мельниченко.