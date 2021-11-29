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Политика

Вячеслав Космачев избавился от приставки «врио»

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В понедельник, 29 ноября, на совещании в правительстве Пензенской области прозвучала информация об очередных назначениях в органах власти.

Так, от приставки «врио» избавился заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Министром госимущества назначен Андрей Кудинов, министром ЖКХ и ГЗН - главным жилищным инспектором - Михаил Панюхин. Его заместителями стали Дмитрий Герасимов, Михаил Кудимов и Максим Изосимов.

Первым замминистра строительства и дорожного хозяйства назначен Виктор Максимец, ранее работавший в Москве и Севастополе. Он приступит к исполнению своих обязанностей 7 декабря.

Должность замминистра труда, социальной защиты и демографии занял Сергей Казаков, до этого руководивший одним из отделов, еще один зам - Дмитрий Матвеев.

Заместителем начальника департамента по охране памятников истории и культуры стала Екатерина Бойко.

«Практически мы выходим на завершение этапа формирования новой управленческой команды правительства, остались буквально небольшие штрихи, и мы уже будем работать в новом составе», - заключил губернатор Олег Мельниченко.

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Гость||

Вы может не на того Казакова ссылку дали в новости?

Гость||

так лучше - пусть Казаков трудом займется

Гость||

КАЗАКОВ ?!?!?!?!?! Вы серьезно?!?! Валить надо из области!!!

Гость||

Ну, неееет...Казаков из театра только в министры культуры уйдет. Переход по ссылке на него указывает.)))) Не проспались что ли с выходного.

Гость||

Курдову на слатенькое оставили? Она одна у нас приставочная осталась?

Гость||

Ее уже заменили.

Гость||

Зря ее вообще назначали.

Гость||

Так то да

Гость||

а почему Космачёва оставила на двух стульях сидеть? На Министра здравоохранения нет кандидата?

Гость||

Ссылка на Казакова ВЕРНА ли?

Гость||

два стула у космачева один володки брату придерживает а как иначе

Гость||

вот Панюхин мишка вот это спец любого дела только вот усы ему зачем7дляпривлечения молодых дам или не дам?

Гость||

От него нужно было избавиться, а не от приставки к нему.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Должность замминистра труда, социальной защиты и демографии занял Сергей Казаков, до этого руководивший одним из отделов, еще один зам - Дмитрий Матвеев.
Один клоун уже добивает страну , но этот то куда лезет. Вы там совсем ухи объелись? Какой из Казакова зам.министра труда , соц.защиты и демографии , мало бестолкового военкоматчика Кочана решили направление ещё и лицедеем добить. Зла не хватает.

Гость||

Еще один из Москвы и Севастополя умора!

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Имя: Гость
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