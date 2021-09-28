Политика

О. Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области

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Во вторник, 28 сентября, в киноконцертном зале «Пенза» прошла церемония инаугурации Олега Мельниченко.

Первым нового губернатора Пензенской области поздравил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральной округе Игорь Комаров.

Поздравительные телеграммы поступили от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и ряда других высокопоставленных лиц.

Свое мнение со сцены ККЗ «Пенза» высказали заместитель председателя Совфеда Константин Косачев и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич. Последний отметил, что губернатор решает все проблемы - от жизненно важных до бытовых мелочей.

«Я уверен, что за него никогда никому не будет стыдно - ни родным, ни землякам, ни президенту», - подчеркнул Михаил Бабич.

Митрополит Пензенский и Кузнецкий Серафим напомнил, что по первому образованию Олег Мельниченко - историк. «С сегодняшнего дня вам самому придется писать историю», - сказал представитель православной церкви. Он преподнес в дар новому губернатору икону первосвятителя Иннокентия как знак благословения.

В ответном выступлении Олег Мельниченко был краток.

«Для меня сегодня особенный день. Я вступаю в должность губернатора Пензенской области и понимаю, какой огромный кредит доверия дали мне земляки. На протяжении пятилетнего срока я должен этот кредит отдавать добрыми делами, работой (практически, думаю, без выходных дней), чтобы через пять лет мог задать вопрос землякам - оправдал я его и или не оправдал. Очень надеюсь, что оправдаю. Так что не стыдно будет перед людьми и перед Президентом Российской Федерации. Вперед, только вперед!» - сказал он.

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Гость||

Концерт окончен! Расходимся.

Гость||

Вот и славно.

Трам-пам-пам.

Гость||

Венчание на царство)))

Гость||

дежавю

Гость||

Гость писал(a):

Венчание на царство)))
Княгини

Гость||

а "хитроглазый" то как рад

Гость||

Кому первым барин розг выпишет ?

Гость||

А были те кто штрафе за отсутствие масок выписывают? И сколько штрафов выписано?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На протяжении пятилетнего срока я должен этот кредит отдавать добрыми делами, работой (практически, думаю, без выходных дней),
Ну давай. Начинай. А мы посмотрим.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

губернатор решает все проблемы
Буду знать.

Гость||

Область в числе тройки антилидеров по Ковиду!

Как его вообще избрали!!!!

Гость||

Тра-ля,ля!!! Может и правду говорит? Но сколько ( на каждом шагу) обманывают (лгут) чиновники (все), что веры ему на сегодня нет никакой? Как говорят в России"цыплят по осени считают"? Осени проходят, а цыплята все сдыхают!

Гость||

и почему области не везет с губернаторами?

Гость||

В ККЗ по куар-коду запускали??

Гость||

15.49, потому что сами жители, кто приходит на выборы его выбрали. Остальные лохи пассивные дома просидели. Теперь стонут и думки гадают, почему не везет с губернатором... Продолжайте в том же духе, пофиг на вас неудачников.

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Имя: Гость
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