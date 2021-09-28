О. Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области

28.09.2021 | 14:44

Во вторник, 28 сентября, в киноконцертном зале «Пенза» прошла церемония инаугурации Олега Мельниченко.

Первым нового губернатора Пензенской области поздравил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральной округе Игорь Комаров.

Поздравительные телеграммы поступили от председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и ряда других высокопоставленных лиц.

Свое мнение со сцены ККЗ «Пенза» высказали заместитель председателя Совфеда Константин Косачев и заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич. Последний отметил, что губернатор решает все проблемы - от жизненно важных до бытовых мелочей.

«Я уверен, что за него никогда никому не будет стыдно - ни родным, ни землякам, ни президенту», - подчеркнул Михаил Бабич.

Митрополит Пензенский и Кузнецкий Серафим напомнил, что по первому образованию Олег Мельниченко - историк. «С сегодняшнего дня вам самому придется писать историю», - сказал представитель православной церкви. Он преподнес в дар новому губернатору икону первосвятителя Иннокентия как знак благословения.

В ответном выступлении Олег Мельниченко был краток.

«Для меня сегодня особенный день. Я вступаю в должность губернатора Пензенской области и понимаю, какой огромный кредит доверия дали мне земляки. На протяжении пятилетнего срока я должен этот кредит отдавать добрыми делами, работой (практически, думаю, без выходных дней), чтобы через пять лет мог задать вопрос землякам - оправдал я его и или не оправдал. Очень надеюсь, что оправдаю. Так что не стыдно будет перед людьми и перед Президентом Российской Федерации. Вперед, только вперед!» - сказал он.