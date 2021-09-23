Евгений Гусейнов перешел на новую должность в правительстве

23.09.2021 | 17:12

В четверг, 23 сентября, стало известно, что Евгений Гусейнов назначен первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко.

«К исполнению обязанностей он приступит 24 сентября», - уточняется в официальном Telegram-канале регионального правительства.

С 12 апреля и до этого дня Евгений Гусейнов являлся врио заместителя начальника Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

В разное время он был депутатом Пензенской городской думы IV созыва, руководил АНО «Издательский дом «Пензенская правда», был начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области, возглавлял администрацию Октябрьского района Пензы.