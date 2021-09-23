Политика

Евгений Гусейнов перешел на новую должность в правительстве

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В четверг, 23 сентября, стало известно, что Евгений Гусейнов назначен первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко.

«К исполнению обязанностей он приступит 24 сентября», - уточняется в официальном Telegram-канале регионального правительства.

С 12 апреля и до этого дня Евгений Гусейнов являлся врио заместителя начальника Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

В разное время он был депутатом Пензенской городской думы IV созыва, руководил АНО «Издательский дом «Пензенская правда», был начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области, возглавлял администрацию Октябрьского района Пензы.

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Гость||

На все руки....

Гость||

Слабенький

Гость||

Спец по выборам. Значит участвовал в пиаре врио.

Гость||

Летун.

Гость||

Дни Рябихиной сочтены?

Гость||

Вообще первый раз вижу. Хорошая должность.

Гость||

Дежурный пиарщик.

Гость||

Вот кто откроет нам путь в светлое завтра.Инфа 100%.

Имя: Гость
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