Евгений Гусейнов перешел на новую должность в правительстве

В четверг, 23 сентября, стало известно, что Евгений Гусейнов назначен первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. Соответствующее решение принял врио губернатора Олег Мельниченко.
«К исполнению обязанностей он приступит 24 сентября», - уточняется в официальном Telegram-канале регионального правительства.
С 12 апреля и до этого дня Евгений Гусейнов являлся врио заместителя начальника Департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.
В разное время он был депутатом Пензенской городской думы IV созыва, руководил АНО «Издательский дом «Пензенская правда», был начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области, возглавлял администрацию Октябрьского района Пензы.
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