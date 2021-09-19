Явка на выборах в Пензенской области достигла 50%

19.09.2021 | 15:46

Явка избирателей на голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора Пензенской области достигла отметки 50%. Об этом стало известно в воскресенье, 19 сентября.

«На 15:00 явка избирателей по Пензенской области составила 50,29%», - сообщили представители регионального избиркома в официальном Twitter-аккаунте.

В Пензе лидером по явке остается Первомайский район - там проголосовали 38,95% избирателей. В Железнодорожном явка составила 36,92%, в Ленинском - 36,37%, в Октябрьском - 35,56%.

В Кузнецке голоса за кандидатов отдали 50,86% человек, включенных в списки, в Заречном - 42,13%.

Наиболее активными оказались избиратели в Камешкирском районе, там явка составила 79,23%. В Неверкинском волеизъявление сделали 76,35% избирателей, в Лопатинском - 75,78%, в Сосновоборском - 75,38%, в Никольском - 73,78%, в Башмаковском - 72,79%, в Вадинском - 71,94%, в Шемышейском - 71,62%, в Спасском - 70,65%, в Наровчатском - 70,49%.

Кузнецкий район показал явку на уровне 69,22%, Тамалинский - 68,36%, Бековский - 66%, Городищенский - 65,44%, Колышлейский - 65,15%, Малосердобинский - 64,72%, Лунинский - 64,05%, Иссинский - 63,64%, Нижнеломовский - 63,21%, Земетчинский - 62,45%, Пачелмский - 58,96%, Сердобский - 58,83%, Мокшанский - 58,23%, Белинский - 57,75%, Бессоновский - 57,14%, Каменский - 44,92%, Пензенский - 44%.

Избирательные участки будут открыты до 20:00. Затем начнется подсчет голосов.