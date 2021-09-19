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Политика

Явка на выборах в Пензенской области достигла 50%

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Явка избирателей на голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора Пензенской области достигла отметки 50%. Об этом стало известно в воскресенье, 19 сентября.

«На 15:00 явка избирателей по Пензенской области составила 50,29%», - сообщили представители регионального избиркома в официальном Twitter-аккаунте.

В Пензе лидером по явке остается Первомайский район - там проголосовали 38,95% избирателей. В Железнодорожном явка составила 36,92%, в Ленинском - 36,37%, в Октябрьском - 35,56%.

В Кузнецке голоса за кандидатов отдали 50,86% человек, включенных в списки, в Заречном - 42,13%.

Наиболее активными оказались избиратели в Камешкирском районе, там явка составила 79,23%. В Неверкинском волеизъявление сделали 76,35% избирателей, в Лопатинском - 75,78%, в Сосновоборском - 75,38%, в Никольском - 73,78%, в Башмаковском - 72,79%, в Вадинском - 71,94%, в Шемышейском - 71,62%, в Спасском - 70,65%, в Наровчатском - 70,49%.

Кузнецкий район показал явку на уровне 69,22%, Тамалинский - 68,36%, Бековский - 66%, Городищенский - 65,44%, Колышлейский - 65,15%, Малосердобинский - 64,72%, Лунинский - 64,05%, Иссинский - 63,64%, Нижнеломовский - 63,21%, Земетчинский - 62,45%, Пачелмский - 58,96%, Сердобский - 58,83%, Мокшанский - 58,23%, Белинский - 57,75%, Бессоновский - 57,14%, Каменский - 44,92%, Пензенский - 44%.

Избирательные участки будут открыты до 20:00. Затем начнется подсчет голосов.

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Гость||

В Каменке оставшиеся в 19.30 придут

Гость||

Не верим.

Гость||

какой народ, такое правительство.

Гость||

Эту поговорку придумали те кто угнетает народ!

Гость||

В деревнях и сёлах, где нет наблюдателей, как проходили выборы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе
в пензе уже давно больше половина жителей забили на голосовалки

Гость||

Нам постоянно область под субочивает то Васю доля то Ваню танкиста. А сам город народ больше половина не ходит на выборы

Гость||

Жители Мурино в Ленобласти обнаружили в кустах автозак Росгвардии. Машина стоит пустая, задержанных нет, рядом с ней курят четверо сотрудников правоохранительных органов. Неподалеку находится средняя школа № 3, где проходит третий день голосования. По всей вероятности, силовиков направили сюда на случай непредвиденных волнений после оглашения результатов выборов.

Напомним, к середине финального дня голосования в Ленинградской области явка составила 29%.

По итогам голосования по поправкам в Конституцию летом 2020 года и осенью на выборах губернатора Ленобласти Мурино стал самым протестным городом в регионе.

Гость||

да это про канализацию что ли которая около олимпа текет уже давно

Гость||

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время подтвердились восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах РФ.

Гость||

А у нас в области по вбросу в бессоновке в 2020 только обвинение предъявили после 23.03.2021 г. и то спасибо Москвичам за задержание Ваньки танкиста а так бы все на тормозах бы было

Гость||

Гость писал(a):

да это про канализацию что ли которая около олимпа текет уже давно
напротив рейх комиссариата, где проходит плибесцит, смердящие выборы!

Имя: Гость
Комментарий:

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