Избран новый заместитель председателя областного Заксобра

11.06.2021 | 14:13

В пятницу, 11 июня, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты избрали нового заместителя председателя регионального парламента.

Место стало вакантным после того, как Юлия Лазуткина, занимавшая этот пост, досрочно покинула его в связи с наделением полномочиями сенатора Совета Федерации.

Голосование было тайным. Из 29 бюллетеней, заполненных депутатами, действительными признаны все 29. Новым вице-спикером стал Вадим Супиков - его кандидатуру поддержали единогласно.

В ответном слове новый зампред Заксобра поблагодарил за поддержку и доверие.

«Все мои усилия будут направлены на решение задач, стоящих перед Законодательным собранием. Готов к конструктивному сотрудничеству со всеми депутатами независимо от политических убеждений», - изложил свою позицию Вадим Супиков.