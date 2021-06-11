Политика

Избран новый заместитель председателя областного Заксобра

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В пятницу, 11 июня, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты избрали нового заместителя председателя регионального парламента.

Место стало вакантным после того, как Юлия Лазуткина, занимавшая этот пост, досрочно покинула его в связи с наделением полномочиями сенатора Совета Федерации.

Голосование было тайным. Из 29 бюллетеней, заполненных депутатами, действительными признаны все 29. Новым вице-спикером стал Вадим Супиков - его кандидатуру поддержали единогласно.

В ответном слове новый зампред Заксобра поблагодарил за поддержку и доверие.

«Все мои усилия будут направлены на решение задач, стоящих перед Законодательным собранием. Готов к конструктивному сотрудничеству со всеми депутатами независимо от политических убеждений», - изложил свою позицию Вадим Супиков.

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Гость||

А как же обсуждение новости закрыто?

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Па-здра-вля-ем!

Гость||

А какими трудовыми или управленческими делами знаменит сей персонаж????

Гость||

Нет,хорош,надо валить из этого города.

Гость||

Народный губернатор.

Гость||

Терпение и труд все перетрут !!!

Гость||

Гость писал(a):

А какими трудовыми или управленческими делами знаменит сей персонаж????
Он очень хороший человек, грамотный руководитель и отличный политик. Много делает для детей и пенсионеров, а так же микрорайона

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.06.2021 15:18|

Гость писал(a):

А какими трудовыми или управленческими делами знаменит сей персонаж????

Он очень хороший человек, грамотный руководитель и отличный политик. Много делает для детей и пенсионеров, а так же микрорайона

Так это ж про меня! А вот почему я сторож на стройке?

Гость||

Хороший и уважаемый человек, предлагаю его сразу спикером

Гость||

Я голосую за Единую Россию.

Гость||

Достойный выбор!!! Один из честнейших людей города!!!

Гость||

все "чинно и благородно", зачем спешка?

Гость||

Дело ясное, что дело темное...

Гость||

Никто не забыт, и ни что не забыто.

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Имя: Гость
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