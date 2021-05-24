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Политика

Мельниченко объяснил отставку врио министра лесного хозяйства

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В понедельник, 24 мая, на совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко прокомментировал отставку и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Игоря Чернышова.

«Я рассчитывал, что в лице Чернышова буду иметь соратника, с которым буду иметь общие подходы», - пояснил он.

Глава региона напомнил, что комиссия выявила серьезные нарушения в деятельности минлесхоза в период, когда им руководил Александр Москвин. Ущерб составил более 1 млрд рублей.

«Я рассчитывал, что Игорь Чернышов будет принципиально со всеми этими вопросами разбираться, но этого не произошло», - констатировал Мельниченко.

17 мая после заседания антикоррупционной комиссии чиновника сняли с должности, на его место назначили Илью Галкина.

«Я надеюсь, что вы проведете работу по этому акту и все нарушения будут устранены там, где это возможно, а все должностные лица, которые к этому причастны, понесут ответственность», - обратился врио губернатора к Галкину.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Москвин. Ущерб составил более 1 млрд рублей.
Вот же сука.

Гость||

1 миллиард!

Ну ни хрена себе!

А где была прокуратура?...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я рассчитывал, что в лице Чернышова буду иметь соратника, с которым буду иметь общие подходы»
Прочитал "общие Доходы"

Гость||

Олег Владимирович, тасование колоды, конечно весчь необходимая, но в центре города очень не хватает нормальной, полноценной зоны отдыха. И самым подходящим местом, является место, которое сейчас занято источником распространения инфекций - центральным рынком... Приличная площадь, занимаемая центральным рынком, позволит создать достаточно неплохой парк отдыха и развлечений...

Гость||

Какая прокуратура , он с бездолевым все народно не избранным вместе шпилил !

Гость||

Гость писал(a):

Александр Москвин. Ущерб составил более 1 млрд рублей.
Вопрос: ПОЧЕМУ НЕ ЗАДЕРЖАН?

Гость||

Гость писал(a):

1 миллиард!

Ну ни хрена себе!

А где была прокуратура?...

Канцерова с ними в доле. что тут непонятного.

Гость||

Прокуратуре не до него было , они бухали и по кабинетам друг друга любили !

Гость||

Гость писал(a):

позволит создать достаточно неплохой парк отдыха и развлечений...
Там даже дорогу прокладывать нельзя,а Вы про зону отдыха. Провокация батенька???

Гость||

Я усматриваю здесь коррупционную составляющую.

Гость||

Гость писал(a):

Прочитал "общие Доходы"
прочитал правильно...

Гость||

Ну молодец,Олег Владимирович!

Теперь пока и а транспорте ужасном порядок наводить,терминалы вон ставить!

Вы ведь в столице жили,понятно,что общественным транспортом не пользовались,но ясно,что там такое невозможно,сразу бы налоговая и прокуратура,гм.возбудилась!

А у нас?

Ну позорище на всю страну!

Гость||

а чем занимается сейчас Москвин?

Гость||

ментов в лесники.вот будет порядок,или конец лесхозу.....

Гость||

Гость писал(a):

ментов в лесники
а куда ни глянь - везде бывшие военные

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Имя: Гость
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