Мельниченко объяснил отставку врио министра лесного хозяйства

24.05.2021 | 09:21

В понедельник, 24 мая, на совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко прокомментировал отставку и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Игоря Чернышова.

«Я рассчитывал, что в лице Чернышова буду иметь соратника, с которым буду иметь общие подходы», - пояснил он.

Глава региона напомнил, что комиссия выявила серьезные нарушения в деятельности минлесхоза в период, когда им руководил Александр Москвин. Ущерб составил более 1 млрд рублей.

«Я рассчитывал, что Игорь Чернышов будет принципиально со всеми этими вопросами разбираться, но этого не произошло», - констатировал Мельниченко.

17 мая после заседания антикоррупционной комиссии чиновника сняли с должности, на его место назначили Илью Галкина.

«Я надеюсь, что вы проведете работу по этому акту и все нарушения будут устранены там, где это возможно, а все должностные лица, которые к этому причастны, понесут ответственность», - обратился врио губернатора к Галкину.