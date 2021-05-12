Назначен новый зампред правительства Пензенской области

12.05.2021 | 09:22

В Пензенской области назначен новый врио заместителя председателя правительства - Алексей Костин. Об этом стало известно на планерке в среду, 12 мая.

«У нас важнейшим направлением является информатизация, и информатизация именно комплексная, когда есть определенный перечень процедур, которые могут быть пройдены без участия должностных лиц. Это уменьшает коррупционную составляющую», - пояснил врио губернатора Олег Мельниченко.

Ранее Костин возглавлял областное управление цифрового развития, информационных технологий и связи. На этом посту его заменит Руслан Чикин.

Алексею Костину предстоит курировать проектную деятельность правительства Пензенской области (всю систему электронного правительства, которую нужно «привести в нормальное состояние»), информационное развитие, технологии и связь, а также транспортную систему («Безопасный город», аэропорт и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»).

По словам Мельниченко, появление нового зампреда - продолжение настройки региональных властных структур, начатой им после назначения.

Также заместителями Николая Симонова являются Олег Ягов, Вячеслав Космачев, Лариса Рябихина, Валерий Беспалов и Виктор Кувайцев. Ранее с аналогичных постов были сняты Дмитрий Семенов, Валерий Савин, Юрий Денисов и Денис Бубнов.