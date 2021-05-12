Политика

Назначен новый зампред правительства Пензенской области

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В Пензенской области назначен новый врио заместителя председателя правительства - Алексей Костин. Об этом стало известно на планерке в среду, 12 мая.

«У нас важнейшим направлением является информатизация, и информатизация именно комплексная, когда есть определенный перечень процедур, которые могут быть пройдены без участия должностных лиц. Это уменьшает коррупционную составляющую», - пояснил врио губернатора Олег Мельниченко.

Ранее Костин возглавлял областное управление цифрового развития, информационных технологий и связи. На этом посту его заменит Руслан Чикин.

Алексею Костину предстоит курировать проектную деятельность правительства Пензенской области (всю систему электронного правительства, которую нужно «привести в нормальное состояние»), информационное развитие, технологии и связь, а также транспортную систему («Безопасный город», аэропорт и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»).

По словам Мельниченко, появление нового зампреда - продолжение настройки региональных властных структур, начатой им после назначения.

Также заместителями Николая Симонова являются Олег Ягов, Вячеслав Космачев, Лариса Рябихина, Валерий Беспалов и Виктор Кувайцев. Ранее с аналогичных постов были сняты Дмитрий Семенов, Валерий Савин, Юрий Денисов и Денис Бубнов.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Хоть рожа пензенская.

Гость||

Справа или слева?

Гость||

Гость писал(a):

Справа или слева?
Слева.

Гость||

С момента смены руководства области только одни бесконечные перестановки, назначения, увольнения, а наследия в виде конского капремонта, двух жирных котов-перевозчиков с их тарифами на проезд, изуродованные скверы и т.д. и т.п. так и остались, на что рассчитывают они в сентябре не понятно, обычный мухлёж думается уже не пройдет.

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2021 09:54|

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc

Ты уж шибко озабоченный, сердешный! Хвораешь этой зависимостью?

Имя: Гость
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