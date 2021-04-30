Политика

Валерий Лидин: «Диктант Победы» объединил людей разных возрастов

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин принял участие в акции «Диктант Победы», которая прошла в четверг, 29 апреля.

Тест на знание истории Великой Отечественной войны состоял из 25 вопросов. Спикер парламента отвечал на них в школе имени С. А. Суркова в селе Богословка.

«В 2021 году патриотическая акция «Единой России» проходит уже на 16 тысячах площадок в 80 странах мира. В Пензенской области мы организовали 116 площадок (в основном в учебных заведениях)», – прокомментировал Валерий Лидин.

Он рассказал, что принял участие в акции в третий раз, и отметил, что мероприятие собирает людей разных возрастов, профессий и статуса.

«Диктант Победы» посвящен памяти героев Великой Отечественной войны. Это очень значимое и важное мероприятие, которое объединяет разные поколения: молодежь и ветеранов. Сегодня мы не только проверяем свои знания о событиях войны, но и отдаем дань уважения, благодарности и памяти героям, ковавшим Победу, всем, кто подарил нам будущее», - подчеркнул Валерий Лидин.

На базе богословской школы в акции участвовали активисты молодежных общественных движений «Волонтеры Победы» и «Молодая Гвардия Единой России».

«Жителям нашей страны просто необходимо знать историю государства, нам нужно знать о подвигах воинов, о том, как наши предки сражались за мирное небо над головой потомков, о том, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной Войне», – поделился молодогвардеец Александр Александров.

Врио губернатора Олег Мельниченко участвовал в «Диктанте Победы» в школе села Кижеватово Бессоновского района.

«Очень важное мероприятие, потому что это сохранение памяти, возможность детям проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Это помогает получить новую информацию, потому что перед тем, как писать диктант, перечитывают историю», - подчеркнул Мельниченко. Его цитирует пресс-служба Законодательного собрания.

«Диктант Победы» - всероссийская акция, посвященная Великой Отечественной войне, организованная в рамках партийного проекта «Историческая память». Впервые она прошла в канун 74-летия Победы. В 2020 году диктант написали уже больше 1 млн человек из 77 государств на более чем 11 тысячах площадок.

Победители 2021 года будут определены к 24 июня.

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