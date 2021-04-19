В Пензе хотят регламентировать уход депутатов с сессии

19.04.2021 | 15:23

В понедельник, 19 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты обсудили возможность своего ухода с сессии до ее окончания.

Замглавы города Иван Краснов предложил внести несколько изменений в регламент.

«В случае отказа депутата от голосования по вопросу, внесенному на сессию, и (или) ухода депутата с сессии, приводящих к неправомочности сессии думы, председательствующий объявляет о закрытии сессии. При необходимости покинуть сессию думы депутат обязан известить об этом председательствующего. Уход с сессии возможен только после разрешения председательствующего», - пояснил он.

Глава Пензы Владимир Мутовкин добавил, что участие народных избранников в сессии и в голосовании предусмотрено регламентом, однако никакого наказания за необоснованный отказ не прописано.

«Это вопрос вашего личного отношения, никто заставлять вас не имеет права», - подчеркнул он.

В итоге большинство присутствовавших (11) высказались за внесение изменений, 1 человек против, еще 1 воздержался. Окончательное решение примут на ближайшей сессии.

Проработка данного вопроса вызвана необходимостью привести документацию в соответствие после протеста прокуратуры, внесенного по итогам сессии 11 марта, которую покинули сразу несколько депутатов. После перерыва корпус продолжил работу в ограниченном составе.

Поведение ушедших раскритиковал действовавший тогда губернатор Иван Белозерцев: «Только с сессии бегать умеют, вместо того чтобы заниматься работой».