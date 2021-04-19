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Политика

В Пензе хотят регламентировать уход депутатов с сессии

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В понедельник, 19 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты обсудили возможность своего ухода с сессии до ее окончания.

Замглавы города Иван Краснов предложил внести несколько изменений в регламент.

«В случае отказа депутата от голосования по вопросу, внесенному на сессию, и (или) ухода депутата с сессии, приводящих к неправомочности сессии думы, председательствующий объявляет о закрытии сессии. При необходимости покинуть сессию думы депутат обязан известить об этом председательствующего. Уход с сессии возможен только после разрешения председательствующего», - пояснил он.

Глава Пензы Владимир Мутовкин добавил, что участие народных избранников в сессии и в голосовании предусмотрено регламентом, однако никакого наказания за необоснованный отказ не прописано.

«Это вопрос вашего личного отношения, никто заставлять вас не имеет права», - подчеркнул он.

В итоге большинство присутствовавших (11) высказались за внесение изменений, 1 человек против, еще 1 воздержался. Окончательное решение примут на ближайшей сессии.

Проработка данного вопроса вызвана необходимостью привести документацию в соответствие после протеста прокуратуры, внесенного по итогам сессии 11 марта, которую покинули сразу несколько депутатов. После перерыва корпус продолжил работу в ограниченном составе.

Поведение ушедших раскритиковал действовавший тогда губернатор Иван Белозерцев: «Только с сессии бегать умеют, вместо того чтобы заниматься работой».

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Гость||

только взятки брать могут.... наследие прапорщика задова..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

однако никакого наказания за необоснованный отказ не прописано.
Могут ходить на работу,ногут не ходить? Лихо однако...

Гость||

только за взятки,а так можно и не ходить..вот они спиногрызы нарродные избраниики.все для людей

Гость||

уход должен быть красивый

Гость||

От сессии до сессии живут студенты весело.

Имя: Гость
Комментарий:

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