Стал известен годовой доход сенатора Марии Львовой-Беловой

17.04.2021 | 18:53

На официальном сайте Совета Федерации ФС РФ опубликована декларация сенатора от Пензенской области Марии Львовой-Беловой за 2020 год.

Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега». Она стала представлять правительство Пензенской области в верхней палате парламента в сентябре 2020 года в соответствии с постановлением бывшего губернатора Ивана Белозерцева.

За минувший год Львова-Белова заработала 2 млн 932 тыс. 722 руб. 27 коп., ее супруг - 445 тыс. 920 руб. 75 коп.

Семье принадлежит участок для индивидуального жилищного строительства (437 кв. м), дом (94,6 кв. м), баня (13,6 кв. м) и сарай (7,8 кв. м). Супруг владеет двумя автомобилями: Toyota Vitz и «Лада-Ларгус».

Еще одним сенатором от Пензенской области был Олег Мельниченко, назначенный врио губернатора. Информация о его доходах пока не опубликована.