Политика

Стал известен годовой доход сенатора Марии Львовой-Беловой

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На официальном сайте Совета Федерации ФС РФ опубликована декларация сенатора от Пензенской области Марии Львовой-Беловой за 2020 год.

Львова-Белова - общественный деятель, автор уникальных проектов, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», руководитель арт-поместья для людей с ограниченными физическими возможностями «Новые берега». Она стала представлять правительство Пензенской области в верхней палате парламента в сентябре 2020 года в соответствии с постановлением бывшего губернатора Ивана Белозерцева.

За минувший год Львова-Белова заработала 2 млн 932 тыс. 722 руб. 27 коп., ее супруг - 445 тыс. 920 руб. 75 коп.

Семье принадлежит участок для индивидуального жилищного строительства (437 кв. м), дом (94,6 кв. м), баня (13,6 кв. м) и сарай (7,8 кв. м). Супруг владеет двумя автомобилями: Toyota Vitz и «Лада-Ларгус».

Еще одним сенатором от Пензенской области был Олег Мельниченко, назначенный врио губернатора. Информация о его доходах пока не опубликована.

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Источник — фото Марии Львовой-Беловой, vk.com/id52156120
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Гость||

На кого матушка бросила своих и других детей-калек?Когда вернёшься к ним?

Гость||

Красавица наша,умница.Заступница наша,надежда.

Гость||

Гость писал(а):

> На кого матушка бросила своих и других детей-калек?Когда вернёшься к ним?

Никогда.

Гость||

Вот она,народный Губернатор.Воровать то не будет,как бывшие.

Гость||

Что же вы так категорично, земля то круглая и вертится, ещё Коперник это сказал. Потому вернётся, куда денется.

Гость||

Неплохо в карман положила только официально 3 ляма.

Гость||

Бомжара

Гость||

Вы что же думаете что у ней ещё доход имеется, это вряд ли, живёт на з/п, а она у них хорошая.

Гость||

Что-то у батюшки её нищенская зарплата... С чего тогда батюшки покупают хоршие машинки? Может прихожане дарят?

Гость||

А баранчики дальше голосуйте. За путена

Гость||

Нормальная такая зарплата. У нас инвалиды - люди с ограниченными возможностями, а ивалиды за рубежом, люди с повышенными потребностями. Но у нас видимо у сенаторов повышенные потребности

Гость||

Не надо считать сенаторские деньги, неэтично. Но не обижены однозначно, если по совести жить всем, то з/п надо понизить в разы

Гость||

Баловство это а не доходы. Платить или всем или не кому.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

заработала 2 млн 932 тыс. 722 руб. 27 коп., ее супруг - 445 тыс. 920 руб. 75 коп
Поп еще и подрабатывает кроме службы?

Гость||

Гость писал(а):

> А баранчики дальше голосуйте. За путена

Люди холопского звания —

          Сущие псы иногда:

          Чем тяжелей наказания,

Тем им милей господа.

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