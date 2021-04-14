В. Лидин принял участие в заседании ассоциации законодателей Поволжья

14.04.2021 | 09:23

Во вторник, 13 апреля, в Саранске прошло юбилейное шестидесятое заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. В нем принял участие координатор ассоциации, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Прежде чем начать обсуждение, гости посетили саранское АО «Биохимик». Предприятие является лидером в области производства антибактериальных и противовирусных препаратов.

Так, здесь организовано производство полного цикла по выпуску антибиотиков последних поколений и фармацевтических субстанций. В частности, выпускается препарат «Ванкомицин», а в прошлом году начали производить «Арепливир».

Валерий Лидин отметил, что политика компании направлена на решение стратегической задачи государства по снижению зависимости от импорта лекарственных средств.

«Оперативно освоен выпуск препаратов от COVID-19, а также лекарств, необходимых при терапии многих социально значимых заболеваний, в том числе инфекционных, эндокринологических, кардиологических, ревматологических, неврологических», - подчеркнул он.

Кроме того, гости столицы Мордовии ознакомились с организацией медицинской помощи в поликлинике № 3 Республиканской клинической больницы № 5. Им продемонстрировали направления бережливого производства: открытую регистратуру, картохранилище, кол-центр, инфоматы для самозаписи на прием к врачам, экран электронного расписания.

По мнению Валерия Лидина, поликлиника отвечает самым современным требованиям системы здравоохранения.

«Здесь смогли организовать работу по борьбе с COVID-19, а также обеспечить необходимые направления оказания текущей медицинской помощи людям. Мы видим мобильность, готовность к работе в любых условиях, стремление к внедрению новейших разработок», - прокомментировал он.

На пленарном заседании спикеры приволжских парламентов обсудили меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и повышению производительности труда, в том числе государственную поддержку в данной сфере.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что в условиях противодействия эпидемии коронавируса требуется выработка новых решений, направленных на защиту граждан и бизнеса.

«В настоящее время одним из наиболее приоритетных является вопрос массовой вакцинации. В целом округ демонстрирует темп вакцинации, незначительно уступающий средним показателям по России. Глава государства неоднократно подчеркивал важность продолжения наращивания темпов вакцинации для формирования коллективного иммунитета. Это напрямую влияет на сроки преодоления эпидемии, окончательного выхода из режима ограничений», - пояснил Игорь Комаров.

Полпред считает необходимым уделять особое внимание таким направлениям, как снятие отдельных ограничений на основе изучения эпидситуации, поэтапный перевод коечного фонда в штатный режим работы с учетом резерва, сохранение нормативного уровня охвата тестированием на коронавирус, лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19.

Валерий Лидин отметил колоссальный труд представителей системы здравоохранения Республики Мордовии и высказал слова признательности врачам, медицинским сестрам и волонтерам, которые помогали и поддерживали тех, кто оказался в сложной ситуации.

«Участники заседания сошлись во мнении, что сегодня первостепенной задачей является организация системной работы по вакцинации населения, а также обеспечение оптимального баланса между защитой здоровья населения, устойчивостью экономики, сохранением занятости и доходов граждан», - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Пензенской области.