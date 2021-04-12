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Политика

В Пензенской области назначен новый замминистра лесного хозяйства

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В Пензенской области выходец из ФСБ стал врио замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Об том сообщил в понедельник, 12 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

Назначение получил Илья Галкин.

«В пятницу он уволился со службы в органах ФСБ и сразу нашел новое призвание», - уточнил Мельниченко.

Он попросил нового замминистра проанализировать ситуацию, которая сложилась в министерстве, и доложить о результатах.

«Ожидается проверка счетной палаты. Прошу подключиться к процессу и посмотреть опытным вооруженным взглядом», - резюмировал Мельниченко.

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Гость||

Нет. Он сначала нашел призвание, а потом уволился. Глаз государевый должен быть острым

Гость||

Быстро переобуваются слуги государевы...)))

Гость||

А где Москвин?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В пятницу он уволился со службы в органах ФСБ и сразу нашел новое призвание», - уточнил Мельниченко.
Снова не профильного назначили. Охоту ВИП-персонам организовать сможет , а вот работу по профилю точно нет , главное "свой" в доску , но доска уже не живое дерево. Проблемы с лесами с области и так перешли критическую отметку и далее ситуация будет ухудшаться только в геометрической прогрессии. И наконец если Галкин из нашего местного управления , то тогда все ясно и понятно ,местная контора все знала про местную бочкаревскую ОПГ но вообще ни чего не предпринимала и это уже неоспоримый факт.

Гость||

Выгнали.

Гость||

Ушёл на его место

Гость||

Гость писал(a):

Выгнали.
Нет. Пенсия по выслуге. У нас такие но от вояк Белозерцев, Плющ, Златогорский , Качан и т.д.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сразу нашел новое призвание»
сам нашел то?

Гость||

Гость писал(a):

сам нашел то?
Теплое дорогое кожаное кресло кресло так и зовет.)))))))

Гость||

всю свою сознательную жизнь. посвятил лесному делу. вот так везде и всюду.поэтому хорошо живем......

Гость||

ЗАДРАЛИ ВАШИ ВЫХОДЦЫ ИЗ ФСБ. НА ПОВЕРКУ САМОЕ ВОРЬЁ?

Гость||

а что у нас нет специалистов по лесу пусть по селам полазает и обязательно найдет а эти не годны ни к чему только развал

Гость||

понравилось в лес по грибы и по ягоды

Имя: Гость
Комментарий:

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