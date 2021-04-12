В Пензенской области назначен новый замминистра лесного хозяйства

В Пензенской области выходец из ФСБ стал врио замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Об том сообщил в понедельник, 12 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.
Назначение получил Илья Галкин.
«В пятницу он уволился со службы в органах ФСБ и сразу нашел новое призвание», - уточнил Мельниченко.
Он попросил нового замминистра проанализировать ситуацию, которая сложилась в министерстве, и доложить о результатах.
«Ожидается проверка счетной палаты. Прошу подключиться к процессу и посмотреть опытным вооруженным взглядом», - резюмировал Мельниченко.
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Нет. Он сначала нашел призвание, а потом уволился. Глаз государевый должен быть острым