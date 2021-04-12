В Пензенской области назначен новый замминистра лесного хозяйства

12.04.2021 | 09:08

В Пензенской области выходец из ФСБ стал врио замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Об том сообщил в понедельник, 12 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

Назначение получил Илья Галкин.

«В пятницу он уволился со службы в органах ФСБ и сразу нашел новое призвание», - уточнил Мельниченко.

Он попросил нового замминистра проанализировать ситуацию, которая сложилась в министерстве, и доложить о результатах.

«Ожидается проверка счетной палаты. Прошу подключиться к процессу и посмотреть опытным вооруженным взглядом», - резюмировал Мельниченко.