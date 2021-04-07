Политика

Избирком разъяснил схему финансирования выборов губернатора

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В среду, 7 апреля, заместитель председателя избирательной комиссии региона Алексей Климухин в свете появившихся сведений о получении Иваном Белозерцевым 20 млн от Бориса Шпигеля более подробно рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» о схеме финансирования избирательных кампаний.

Он еще раз обозначил, что на выборах губернатора Пензенской области, состоявшихся в сентябре 2020 года, денег на избирательный счет кандидата Ивана Белозерцева от физических лиц не поступало.

Признание экс-губернатора прозвучало 6 апреля во время рассмотрения жалобы в Московском городском суде. Адвокат Белозерцева отметил, что, по словам бывшего чиновника, 20 млн рублей «предназначались на избирательную кампанию», однако не указал, на какую именно. В 2020 году состоялись выборы как депутата Государственной Думы РФ, так и губернатора.

Алексей Климухин пояснил, что избирательные фонды кандидатов финансируются из четырех источников: избирательного объединения, выдвинувшего кандидата; юридических лиц; физических лиц и личных средств. Причем средства перечисляются через кредитные организации, внесение наличных денег не допускается.

Согласно региональному законодательству, максимальный размер фонда кандидата составляет 150 млн рублей. Одно юридическое лицо может перечислить не более 10%, то есть 15 млн, - неважно, единовременно или несколькими платежами.

«Есть итоговые финансовые отчеты всех кандидатов. Все они проверены, нарушений представители контрольно-ревизионной службы не нашли. Все акты, договоры, платежки и иные первичные финансовые документы имеются», - подчеркнул Алексей Климухин.

В общей сложности в фонд Ивана Белозерцева поступило 47,7 млн руб. Из них 25,005 млн руб. внесла партия «Единая Россия», 22,69 млн руб. - юридические лица и 60 тыс. руб. - собственные средства кандидата. Взносы от физических лиц не поступали.

Ранее защитник Бориса Шпигеля заявлял, что деньги предназначались для строительства в Пензенской области психоневрологического санатория для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие заболевания.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее защитник Бориса Шпигеля заявлял, что деньги предназначались для строительства в Пензенской области психоневрологического санатория
Нам как раз нужно такое учреждение. А то болезных в комментах много.

Гость||

Ну ты первый в комментариях, стало быть, быть тебе первым и в психоневрологию

Гость||

А сколько от них получило КПРФ за слив выборов и замену кандидата?

Гость||

Хватит его выгораживать, попался пусть сидит! Тудаже еще и Лигузина и Жулябина с их платными парковками!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Избирком разъяснил схему финансирования выборов губернатора
Вероятно за некоторые услуги расплачивались черным налом. Как купить проститутку по карте? никак, нужен кэш.

Гость||

А что там с пистолетом и патронами к нему? Откуда? И для кого?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно региональному законодательству, максимальный размер фонда кандидата составляет 150 млн рублей. Одно юридическое лицо может перечислить не более 10%, то есть 15 млн, - неважно, единовременно или несколькими платежами.
penzainform.ru писал(a):
В общей сложности в фонд Ивана Белозерцева поступило 47,7 млн руб. Из них 25,005 млн руб. внесла партия «Единая Россия»,
Эт как так? ЕР типа не юрлицо? Ей можно?

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