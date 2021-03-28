Олег Мельниченко обозначил приоритеты в управлении областью

28.03.2021 | 09:30

В субботу, 27 марта, произошло событие, важное для Пензенской области: в Законодательном собрании региона полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил активу врио губернатора Олега Мельниченко.

Решение о его назначении 26 марта принял Президент РФ Владимир Путин.

Игорь Комаров напомнил, что Олег Мельниченко более десяти лет работал в администрации Президента России, заместителем полпреда Президента РФ в ПФО, а с 2017 года являлся представителем Пензенской области в Совете Федерации, где возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. При этом он никогда не терял связь с регионом, где родился и вырос, получил образование и долгое время работал в органах власти.

Полпред перечислил успехи Пензенской области. Так, в 2020 году она стала единственным регионом в ПФО, где одновременно был отмечен рост таких ключевых показателей, как объем промышленного производства и инвестиций в основной капитал.

Он подчеркнул, что Пензенская область - это регион, где развиваются культура и наука, успешно работают предприятия обрабатывающей сферы и промышленные компании. Регион находится в лидерах ПФО в сфере сельскохозяйственного производства, занимает передовые позиции по показателю нормативов состояния дорожной сети.

«Знания, опыт государственного управления и профессионализм позволят Олегу Владимировичу своевременно и качественно решать задачи, поставленные руководством страны по общественно-политическому и социально-экономическому развитию Пензенской области», - выразил уверенность Игорь Комаров.

Олег Мельниченко прежде всего поблагодарил Президента Российской Федерации. «Доверие высокое, выдано оно авансом, его еще надо отработать», - подчеркнул он.

Врио губернатора перечислил первоочередные задачи, которые они с полпредом обсудили во время рабочей встречи перед церемонией представления. Мельниченко разделил их на три группы: оперативные, среднесрочные и стратегические.

К первой группе он отнес предотвращение распространения коронавируса. «Мы не можем сидеть сложа руки, должны четко понимать все процессы, которые происходят, обеспечить население качественной медицинской помощью, необходимым объемом лекарственных средств», - конкретизировал он.

Не менее важной задачей является реализация приоритетных национальных проектов: капитальное строительство, ремонт учреждений, поставка оборудования в медицинские организации. При этом не должно допускаться нарушений ни при организации торгов, ни при соблюдении графиков.

Третья задача - антипаводковые мероприятия. Для обеспечения безопасности населения и оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует понять, где существует наибольшая угроза зон подтопления.

Олег Мельниченко также напомнил не менее важные направления деятельности. Это посевная кампания, подготовка к пожароопасному периоду, полное решение проблемы обманутых дольщиков, взаимодействие с предпринимательским сообществом, развитие институтов гражданского общества.

После завершения представления Игорь Комаров и Олег Мельниченко дали блиц-интервью представителям СМИ.

Полпред отметил, что у Пензенской области есть серьезный потенциал для дальнейшего развития, однако нужна системная работа. «Важно не только опираться на показатели, а понимать, что нужно людям», - подчеркнул Комаров.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на вопросы дисциплины и этики государственных служащих, а также на организацию работы с населением.

«Вопросы, которые ставят жители Пензенской области, должны рассматриваться и решаться, а не превращаться в отписки. В общем, надо подумать о построении справедливой системы взаимодействия власти и населения», - обозначил свои намерения в этой области врио губернатора.

О новом руководителе Пензенской области высказался депутат регионального парламента Александр Гуляков. По его мнению, Олег Мельниченко имеет огромные связи в федеральных органах власти, которые может использовать в интересах Пензенской области. Кроме того, он прекрасно знает структуру власти и экономику региона и в ближайшие дни может приступить к активной и эффективной работе.