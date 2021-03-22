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Политика

В пензенском правительстве назначили нового зампреда

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Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области назначен Павел Маслов. Соответствующее решение было оглашено в понедельник, 22 марта.

«Об этом сообщил председатель правительства Николай Симонов», - уточнили в официальном телеграм-канале кабмина.

Ранее Маслов занимал пост начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области.

Маслов родился в г. Пензе в 1980 году. Окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «история» и Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «менеджмент».

С 2000 по 2004 год на общественных началах возглавлял Союз молодежи Пензенской области. Затем работал в отделе молодежной политики в правительстве и в министерстве образования.

С 2007-го по 2016-й - заместитель генерального директора по маркетингу ООО «Престиж», г. Пенза.

В 2016-2017-м - заместитель начальника управления - начальник отдела по реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и религиозными объединениями управления внутренней политики правительства Пензенской области.

В 2017 году стал исполнительным директором ООО «Монолит», затем - начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Это еще что за фрукт??? Откуда он взялся??

Так вот кто подсидел!!

Гость||

Надолго? Или он образец честного чиновника РФ?

Гость||

Не иначе как будущий губер

Гость||

Аппарат и правительство работают в штатном режиме - продолжаем воровать.

Гость||

Гость писал(a):

в штатном режиме - продолжаем

Завидуй!

Гость||

Зампредов перебор. Снимите Савина. Облегчите ему переезд на нары.

Гость||

Все тупые и бездарные, которым была необходима вышка, учились на истфаке и физвосе? Нормальные специальности они не потянули бы!

Гость||

Откель сие дитятко взялось?

Гость||

Вот из за чего все затевалось то.

Гость||

Дина в штатном режиме пока, или понизили уже в должности?

А Трапынина в Лефортово? Она же всегда там, где губер.

Гость||

эт тот который из за торгового флага выглядывает? или хто?

Гость||

и вот опять специалист по маркетингу

Гость||

Это что за покемон?

Имя: Гость
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