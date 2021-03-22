В пензенском правительстве назначили нового зампреда

22.03.2021 | 09:07

Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области назначен Павел Маслов. Соответствующее решение было оглашено в понедельник, 22 марта.

«Об этом сообщил председатель правительства Николай Симонов», - уточнили в официальном телеграм-канале кабмина.

Ранее Маслов занимал пост начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области.

Маслов родился в г. Пензе в 1980 году. Окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «история» и Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «менеджмент».

С 2000 по 2004 год на общественных началах возглавлял Союз молодежи Пензенской области. Затем работал в отделе молодежной политики в правительстве и в министерстве образования.

С 2007-го по 2016-й - заместитель генерального директора по маркетингу ООО «Престиж», г. Пенза.

В 2016-2017-м - заместитель начальника управления - начальник отдела по реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и религиозными объединениями управления внутренней политики правительства Пензенской области.

В 2017 году стал исполнительным директором ООО «Монолит», затем - начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области.