Политика

УМВД по Пензенской области возглавил Павел Гаврилин

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Управление МВД России по Пензенской области возглавил Павел Гаврилин. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на указ № 149, подписанный президентом Владимиром Путиным.

Гаврилин - уроженец Пензы. До настоящего времени он был руководителем МВД по Республике Алтай.

По данным источника PenzaInform.ru, Гаврилин должен прибыть в Пензу в середине следующей недели. С понедельника исполнять обязанности начальника УМВД будет Максим Петрушин.

В настоящее время предшественник Гаврилина Сергей Щеткин сдает дела. Его ждет пост руководителя ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно информации с сайта МВД по Республике Алтай (в настоящее время страница недоступна, но ее копия сохранилась в кеше «Яндекса»), Павел Гаврилин родился 19 ноября 1969 года.

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции отдела внутренних дел Пензенского района УВД Пензенской области.

Работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью.

С 2006 по 2011 год являлся заместителем начальника по экономической безопасности УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Работал в центральном аппарате МВД России.

С сентября 2014 года по октябрь 2016 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Пензенской области - начальника полиции.

6 октября 2016 года был назначен министром внутренних дел по Республике Алтай, где и работал до настоящего времени.

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Источник — фото 04.мвд.рф
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Гость||

Ну и рожа

Гость||

Стоимость часов огласите

Гость||

Как бедет вестись борьба с коррупцией?

Гость||

Пухленький

Гость||

А кто у нас начальник ГАИ?

Он вообще существует?

Гость||

какая разница кто будет рулить этими структурами, их деятельность очевидна

Гость||

по отношению к ним даже посмотрев на лицо нет не надо всяких ярлыков итп, просто не хочется их в своей жизни, хочется никогда их не видеть мне по крайней мере никогда не сталкиваться

Гость||

Ты свою рожу покажи. А то смелый по сети грязь не зная лить.

Гость||

А выдержит ли УМВД сразу двух Гаврилиных?

Гость||

Как они уже надоели, "путешественники за звездами", очередной "ни о чем".

Гость||

После Югры к нам в область ничего хорошего не приезжает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

6 октября 2016 года был назначен министром внутренних дел по Республике Алтай, где и работал до настоящего времени.
Это повышение, или просто ротация?

Гость||

Гость писал(a):

Ты свою рожу покажи. А то смелый по сети грязь не зная лить.
Это так, ходя по сети, негатив сливают, а дома диван дырявый..

Гость||

СМИшным операторам надо квалификацию повышать. Их работа ни о чем , так власть снимать нельзя

Гость||

Гость писал(a):

Это повышение, или просто ротация?
Плановая ротация. Если он часть нашей бочкаревской шушеры уволит уже польза.

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Имя: Гость
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