УМВД по Пензенской области возглавил Павел Гаврилин

19.03.2021 | 08:46

Управление МВД России по Пензенской области возглавил Павел Гаврилин. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на указ № 149, подписанный президентом Владимиром Путиным.

Гаврилин - уроженец Пензы. До настоящего времени он был руководителем МВД по Республике Алтай.

По данным источника PenzaInform.ru, Гаврилин должен прибыть в Пензу в середине следующей недели. С понедельника исполнять обязанности начальника УМВД будет Максим Петрушин.

В настоящее время предшественник Гаврилина Сергей Щеткин сдает дела. Его ждет пост руководителя ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно информации с сайта МВД по Республике Алтай (в настоящее время страница недоступна, но ее копия сохранилась в кеше «Яндекса»), Павел Гаврилин родился 19 ноября 1969 года.

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции отдела внутренних дел Пензенского района УВД Пензенской области.

Работал на различных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью.

С 2006 по 2011 год являлся заместителем начальника по экономической безопасности УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Работал в центральном аппарате МВД России.

С сентября 2014 года по октябрь 2016 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Пензенской области - начальника полиции.

6 октября 2016 года был назначен министром внутренних дел по Республике Алтай, где и работал до настоящего времени.