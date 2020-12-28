Иван Белозерцев рассказал об отношении к анонимным телеграм-каналам

28.12.2020 | 14:46

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о своем отношении к анонимным телеграм-каналам, которые распространяют информацию о политической и социальной жизни региона.

«Я больше доверяю открытым информационным агентствам», - пояснил он во время итоговой пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

Он констатировал, что «Телеграм» как канал распространения информации работает быстро, оперативно. Его пользователи нередко делятся объективными сведениями, которые позволяют взглянуть на явление или проблему под другим углом. И такая открытая работа вызывает уважение губернатора.

Однако есть и анонимные каналы, которые «льют грязь»: по словам Белозерцева, «никто не знает, кто за ними стоит».

«Закрытые я не читаю. Каждый из сидящих здесь может зарегистрировать, лить грязь на соседа - все что угодно - и не нести ответственность», - констатировал глава региона.