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Политика

Иван Белозерцев рассказал об отношении к анонимным телеграм-каналам

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал о своем отношении к анонимным телеграм-каналам, которые распространяют информацию о политической и социальной жизни региона.

«Я больше доверяю открытым информационным агентствам», - пояснил он во время итоговой пресс-конференции в понедельник, 28 декабря.

Он констатировал, что «Телеграм» как канал распространения информации работает быстро, оперативно. Его пользователи нередко делятся объективными сведениями, которые позволяют взглянуть на явление или проблему под другим углом. И такая открытая работа вызывает уважение губернатора.

Однако есть и анонимные каналы, которые «льют грязь»: по словам Белозерцева, «никто не знает, кто за ними стоит».

«Закрытые я не читаю. Каждый из сидящих здесь может зарегистрировать, лить грязь на соседа - все что угодно - и не нести ответственность», - констатировал глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако есть и анонимные каналы, которые «льют грязь»: по словам Белозерцева, «никто не знает, кто за ними стоит».
Где только телефоны достают?!

Гость||

Гость писал(a):

Где только телефоны достают?!
Так АмериГа загоняет огромные деньги...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев рассказал о своем отношении к анонимным телеграм-каналам,
Они же вас восхваляют. На зарплате у вас. Какое там еще отношение?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Закрытые я не читаю.
А откуда знаешь, что они

penzainform.ru писал(a):

«льют грязь»:
?

Гость||

Ивану нужно почитать тут, что он нем народ думает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каждый из сидящих здесь может зарегистрировать, лить грязь на соседа - все что угодно - и не нести ответственность», - констатировал глава региона.
ПОХОЖЕ ВАМ НАРОД НЕ ПО СЕРЦУ, ГРЯЗНЫЙ И НЕМЫТЫЙ?

Гость||

А куды деваться если действительность такая грязная что с этим то делать?

Гость||

Гость писал(a):

Ивану нужно почитать тут, что он нем народ думает.
все что его раздражает и показывает в нелицеприятном свете - это все грязь и фейк. Такая позиция власти.

Имя: Гость
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