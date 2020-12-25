В Пензе сменился руководитель контрольно-счетной палаты

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 декабря, депутаты избрали нового председателя контрольно-счетной палаты.
Как пояснил глава Пензы Владимир Мутовкин, это связано с тем, что с 1 января истекает срок трудового договора с Елизаветой Кошель, много лет бессменно возглавлявшей этот орган, и она выходит на пенсию по выслуге лет.
Место Елизаветы Кошель заняла Марина Саушкина, которая ранее занимала должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты. Она освобождена от нее с 31 декабря, а с 1 января заступит на пост председателя.
Решение о новом назначении Марины Саушкиной принято большинством голосов.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Профессионал покидает свой пост.