В Пензе сменился руководитель контрольно-счетной палаты

25.12.2020 | 11:15

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 декабря, депутаты избрали нового председателя контрольно-счетной палаты.

Как пояснил глава Пензы Владимир Мутовкин, это связано с тем, что с 1 января истекает срок трудового договора с Елизаветой Кошель, много лет бессменно возглавлявшей этот орган, и она выходит на пенсию по выслуге лет.

Место Елизаветы Кошель заняла Марина Саушкина, которая ранее занимала должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты. Она освобождена от нее с 31 декабря, а с 1 января заступит на пост председателя.

Решение о новом назначении Марины Саушкиной принято большинством голосов.