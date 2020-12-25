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Политика

В Пензе сменился руководитель контрольно-счетной палаты

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 декабря, депутаты избрали нового председателя контрольно-счетной палаты.

Как пояснил глава Пензы Владимир Мутовкин, это связано с тем, что с 1 января истекает срок трудового договора с Елизаветой Кошель, много лет бессменно возглавлявшей этот орган, и она выходит на пенсию по выслуге лет.

Место Елизаветы Кошель заняла Марина Саушкина, которая ранее занимала должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты. Она освобождена от нее с 31 декабря, а с 1 января заступит на пост председателя.

Решение о новом назначении Марины Саушкиной принято большинством голосов.

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Гость||

Гость писал(a):

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